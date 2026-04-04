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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados del Sinuano Día último sorteo del sábado 4 de abril de 2026: números ganadores

Resultados del Sinuano Día último sorteo del sábado 4 de abril de 2026: números ganadores

El chance diario Sinuano Día convoca a miles de participantes que siguen la transmisión en vivo para confirmar los números oficiales del sorteo de hoy. Estos son los números ganadores.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Sinuano Día
Sinuano Día-
Sinuano - Getty Images

Este sábado 4 de abril de 2026, miles de apostadores en Colombia se mantienen atentos al sorteo diario de Sinuano Día, el chance que se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. La expectativa crece entre quienes esperan conocer la combinación ganadora y verificar si su tiquete resulta favorecido con los resultados de este sorteo.

El sorteo de Sinuano Día se programa para las 2:30 p.m. y se transmite en vivo a través de los canales oficiales disponibles en YouTube y otras plataformas digitales autorizadas por el operador del juego. Esta transmisión en tiempo real permite a los participantes seguir con claridad cada fase del proceso, desde la manipulación de las baloteras hasta la extracción de las cifras ganadoras.

Resultados Sinuano Día 4 de abril de 2026

Al finalizar el sorteo de hoy, se publican los números oficiales de la jornada:

  • Número ganador: 1511
  • Quinta cifra: 9

Como en cada sorteo, el tiquete adquirido es el documento que acredita la apuesta y habilita el cobro del premio. Para que sea válido, debe conservarse en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras ni alteraciones. La coincidencia exacta entre las cuatro cifras principales y la quinta balota define el monto final del premio, de acuerdo con la modalidad seleccionada por el jugador.

¿Cómo participar en Sinuano Día?

Participar en Sinuano Día es un proceso sencillo. Los apostadores seleccionan un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y adquieren su tiquete en los puntos de venta autorizados, que incluyen tiendas de barrio, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas digitales habilitadas. La apuesta mínima permitida es de $500 pesos colombianos, y cada modalidad ofrece distintos niveles de premio según la cantidad de cifras acertadas.

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Entre las principales opciones de participación se encuentran:

  • 4 cifras directo (superpleno): acierto de las cuatro cifras en el orden exacto.
  • 4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo y combinado: coincidencia de las tres últimas cifras, en orden exacto o cualquier orden.
  • 2 cifras o “pata”: coincidencia de las dos últimas cifras en orden exacto.
  • 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
  • Quinta balota: cifra adicional que permite acceder a premios complementarios según la apuesta.

¿Cómo reclamar los premios?

El procedimiento para reclamar los premios depende del monto obtenido. Para premios de menor cuantía, el pago puede realizarse directamente en el punto de venta donde se adquirió el tiquete, siempre y cuando el boleto esté en buen estado y se presente con documento de identidad válido. Para premios mayores, los ganadores deben acercarse a los puntos autorizados que gestionan pagos de mayor valor y presentar los documentos requeridos.

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El plazo máximo para reclamar cualquier premio es de un año contado desde la fecha del sorteo, después del cual se pierde el derecho al cobro conforme a la legislación vigente.

Con el sorteo de este sábado 4 de abril de 2026, Sinuano Día continúa consolidándose como una de las opciones de chance diario más populares en Colombia, manteniendo viva la ilusión de miles de jugadores que esperan que su número sea el ganador.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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