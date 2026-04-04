Resultados Caribeña Día último sorteo del sábado 4 de abril de 2026: números ganadores

Este sábado 4 de abril de 2026, miles de apostadores en Colombia siguen con atención el sorteo diario de Caribeña Día, el chance que se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. La expectativa se centra en conocer la combinación ganadora y la quinta cifra, que puede incrementar el valor del premio si coincide exactamente con el boleto adquirido.



El sorteo de hoy se realiza a las 2:30 p.m. y se transmite en vivo a través de los canales oficiales y plataformas digitales autorizadas. La transmisión permite a los jugadores seguir todo el procedimiento en tiempo real, desde la manipulación de las baloteras hasta la extracción del número ganador, garantizando transparencia y confiabilidad en la jornada.



Resultados Caribeña Día 4 de abril de 2026

El sorteo se efectúa mediante baloteras bajo la supervisión de notarios y delegados autorizados. Cada número extraído cumple con los estándares legales y de transparencia del juego.



Número ganador: 6651

Quinta cifra: 5

Los apostadores deben conservar sus tiquetes en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que el comprobante es el único documento válido para reclamar los premios. La coincidencia exacta del número de cuatro cifras y la quinta cifra determina el valor final del premio, que varía según la modalidad seleccionada por cada jugador.



Cómo participar y modalidades de apuesta de La Caribeña

Participar en Caribeña Día es sencillo: los jugadores eligen un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y compran su tiquete en puntos autorizados como tiendas, droguerías, papelerías o supermercados, así como mediante plataformas digitales habilitadas. Las apuestas pueden oscilar entre $500 y $10.000 pesos colombianos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las principales modalidades del juego incluyen:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo y combinado: coincidencia exacta de las tres últimas cifras o en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o “uña”: acierto de la última cifra del número ganador.

Reclamo de premios

Para premios menores a 48 UVT, los ganadores deben presentar el tiquete original y documento de identidad. Entre 48 y 181 UVT, se solicita diligenciar el formulario SIPLAFT, mientras que para premios superiores a 182 UVT se exige certificación bancaria vigente. Los pagos mayores se realizan mediante transferencia electrónica, generalmente en un plazo de ocho días hábiles.

Con el sorteo de este sábado, Caribeña Día continúa consolidándose como una de las apuestas más populares del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que su combinación resulte favorecida y transforme su suerte al instante.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co