Resultados Chontico Día último sorteo del 4 de abril de 2026: números ganadores

Este sábado 4 de abril de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Chontico Día, uno de los juegos de azar diarios más consultados en Colombia, que mantiene la atención de miles de apostadores a la espera de conocer la combinación ganadora. Como es habitual, el sorteo se lleva a cabo a la 1:00 p.m. y puede seguirse en vivo a través de los canales oficiales autorizados.



La jornada se desarrolla con alta expectativa entre los participantes, quienes diariamente realizan sus apuestas con la ilusión de acertar las cifras y acceder a premios que varían según el nivel de coincidencia con el resultado oficial. Este juego se ha consolidado como una de las principales opciones de chance en el país, debido a su frecuencia diaria y a la variedad de modalidades disponibles.



Resultados Chontico Día del 4 de abril de 2026

Al cierre del sorteo de este sábado, se dan a conocer los números oficiales correspondientes a la jornada:



Número ganador: 1628

1628 Quinta cifra: 1

Las autoridades del juego recomiendan a los participantes verificar cuidadosamente sus tiquetes una vez se publiquen los resultados oficiales. Es importante conservar el boleto en buen estado, sin enmendaduras o deterioro, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio.



¿Cómo jugar Chontico Día?

Para participar en Chontico Día, los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y definir el valor de su apuesta, que generalmente inicia desde los $500 pesos. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados como tiendas, droguerías, papelerías y supermercados, así como en plataformas digitales habilitadas.

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El juego ofrece varias modalidades que permiten ajustar la apuesta según las probabilidades y el tipo de premio esperado:

Una cifra (uña): se gana al acertar el último número.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

Tres cifras (pleno y combinado): coincidencia de las tres últimas cifras, en orden o en cualquier posición.

Cuatro cifras (superpleno y supercombinado): acierto total del número, ya sea en orden exacto o combinado.

Cada una de estas modalidades tiene un plan de premios definido al momento de realizar la apuesta, lo que permite a los jugadores diversificar sus opciones.



Reclamación de premios

El proceso para reclamar premios depende del monto obtenido. Para valores menores, el pago puede realizarse directamente en el punto de venta donde se adquirió el tiquete, presentando el comprobante original. En premios de mayor cuantía, el trámite debe adelantarse en oficinas autorizadas, donde se solicita documento de identidad y otros requisitos establecidos por la normativa vigente.



El plazo máximo para reclamar premios es de un año a partir de la fecha del sorteo. Una vez vencido este periodo, el ganador pierde el derecho a recibir el dinero.



Con este nuevo sorteo, Chontico Día continúa siendo una de las alternativas más populares entre los juegos de azar en Colombia, manteniendo vigente la expectativa de quienes participan diariamente con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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