Resultados del Dorado Tarde último sorteo del sábado 4 de abril de 2026: números ganadores

Este sábado 4 de abril de 2026, miles de apostadores en Colombia siguen atentos al sorteo diario de Dorado Tarde, uno de los juegos de chance más populares del país. El sorteo se realiza a las 3:30 p.m., y se transmite en vivo a través de los canales oficiales de YouTube, lo que permite a los jugadores verificar los números ganadores en tiempo real.



El procedimiento se realiza mediante baloteras bajo la supervisión de notarios y delegados autorizados, asegurando la transparencia de cada extracción. Es fundamental que los apostadores conserven sus tiquetes en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que este documento es el único válido para reclamar premios. La quinta cifra anunciada también es determinante para definir el valor final del premio.



Números ganadores Dorado Tarde 4 de abril de 2026

Número ganador: 6927

6927 Quinta cifra: 8

¿Cómo jugar el chance el Dorado?

Participar en Dorado Tarde es sencillo. Los jugadores eligen un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y adquieren su tiquete en puntos autorizados, como tiendas, papelerías, droguerías y supermercados, o mediante plataformas digitales habilitadas. La apuesta mínima es de $500 pesos, y cada modalidad tiene pagos diferentes según la cantidad de cifras acertadas:



4 cifras directo: acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo y combinado: coincidencia de las tres últimas cifras en orden exacto o cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

¿Cómo reclamar los premios?

Para premios menores a $100.000, el cobro se realiza en el punto de venta presentando el tiquete original y documento de identidad. Para montos mayores, los ganadores deben acudir a puntos autorizados donde se verifica el tiquete y se aplican los procedimientos definidos, incluyendo transferencia electrónica en caso de apuestas digitales. Todos los pagos están sujetos a las disposiciones fiscales vigentes, lo que puede afectar el valor final entregado.

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Con el sorteo de este sábado, Dorado Tarde mantiene su popularidad entre los apostadores diarios, ofreciendo la posibilidad de transformar la suerte con un simple acierto de números y quinta cifra, consolidándose como una de las opciones de chance más esperadas en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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