Resultados del Sinuano Noche de hoy, sábado 24 de enero de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y representativos del Caribe colombiano. Este sorteo nocturno concentra cada día la atención de miles de jugadores que consultan los resultados con la expectativa de confirmar si su apuesta resulta ganadora. En la jornada de hoy, sábado 24 de enero de 2026, el chance vuelve a ser protagonista dentro de la franja nocturna.



El sorteo se realiza con transmisión oficial en las plataformas de YouTube o Telecaribe y bajo los protocolos establecidos por la organización, lo que garantiza transparencia y confiabilidad en la divulgación de los números ganadores.

Resultados EN VIVO del chance Sinuano Noche hoy, 24 de enero de 2026

La organización del sorteo da a conocer la combinación ganadora correspondiente a la jornada de este sábado 24 de enero de 2026, una fecha seguida con especial atención por los jugadores frecuentes de este chance. El resultado oficial es el siguiente:



Número ganador: 8756

Tres últimas cifras: 756

Dos últimas cifras: 56

Quinta balota: 0

La autoridades recomiendan a los jugadores confirmar siempre la información en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



¿Cómo se juega el chance Sinuano Noche?

Para participar, solo debe seleccionar un número de cuatro cifras y definir el valor de su jugada, el cual inicia desde los $500. El tiquete se puede adquirir en puntos autorizados (como droguerías, tiendas o supermercados) y en plataformas como Paga Todo, con cobertura en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. El sistema le permite elegir su combinación manualmente o de forma aleatoria.

En Colombia, el chance en línea solo se puede jugar a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, la entidad reguladora de los juegos de azar, los usuarios deben registrarse en sitios web o aplicaciones oficiales, verificar su identidad y seleccionar el sorteo de su preferencia, como el Chontico Noche, antes de definir las cifras, el monto de la apuesta y realizar el pago mediante medios electrónicos seguros.

Uno de los principales atractivos del Sinuano Noche es el equilibrio que mantiene entre tradición y accesibilidad. Los valores de apuesta, que oscilan entre $500 y $25.000, permiten la participación de personas con distintos presupuestos, lo que refuerza su carácter popular y cercano a los jugadores.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas con anticipación y consultar los resultados de manera oportuna.



La publicación constante de los números ganadores y la transparencia del proceso de sorteo consolidan al Sinuano Noche como uno de los sorteos nocturnos más seguidos a nivel nacional.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Con el objetivo de adaptarse a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite diseñar estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es claro y seguro. Para realizar el cobro, el ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: documentación básica y Formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentación básica, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente, no mayor a 30 días.

El cumplimiento de estos requisitos garantiza un pago transparente y conforme a la normativa vigente.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

