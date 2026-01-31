Resultados del Sinuano Noche hoy, sábado 31 de enero de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche se juega este sábado 31 de enero de 2026 y mantiene la expectativa de miles de apostadores en distintas regiones del país. Este chance, con amplia tradición en la región Caribe y presencia nacional, se consolida como uno de los sorteos nocturnos más consultados por su dinámica diaria y sus accesibles modalidades de apuesta.



El sorteo se desarrolla en horas de la noche y es transmitido a través de los canales autorizados. Una vez finalizada la jornada, el operador del juego publica los resultados oficiales para que los jugadores puedan verificar si su número resultó ganador.



Resultados EN VIVO del Sinuano Noche hoy, sábado 31 de enero de 2026

De acuerdo con la información oficial correspondiente a la jornada de este sábado, los números ganadores del Sinuano Noche son los siguientes:



Número ganador: por definir

Tres últimas cifras: por definir

Dos últimas cifras: por definir

Quinta balota: por definir

Se recomienda a los jugadores consultar los resultados únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cuándo se juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche cuenta con un horario fijo de sorteos durante la semana:



Lunes a sábado: 10:30 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Este horario permite a los apostadores organizar sus jugadas y consultar los resultados el mismo día del sorteo.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego ofrece distintas opciones que se ajustan a diferentes perfiles de jugadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número en el orden correcto.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto del último dígito del sorteo.

El valor de las apuestas oscila entre $500 y $25.000, lo que facilita la participación de jugadores con distintos presupuestos.



¿Cómo jugar el Sinuano Noche?

Para participar, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y definir el valor de la apuesta. El tiquete puede adquirirse en puntos de venta autorizados como tiendas, droguerías y supermercados, así como en plataformas digitales habilitadas por Coljuegos. La elección del número puede realizarse de forma manual o aleatoria, según la preferencia del apostador.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso de reclamación depende del monto ganado, calculado en UVT. Para cualquier cobro, el ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia.

Requisitos adicionales según el valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: solo documentación básica.

solo documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: documentación básica y diligenciamiento del formulario SIPLAFT.

documentación básica y diligenciamiento del formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: documentación básica, SIPLAFT y certificación bancaria vigente.

Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago transparente y conforme a la normativa vigente, fortaleciendo la confianza de los jugadores en el Sinuano Noche, uno de los chances nocturnos más tradicionales y seguidos del país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co