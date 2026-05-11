Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, lunes 11 de mayo de 2026: números ganadores

Este 11 de mayo juega un nuevo sorteo del chance Dorado Mañana. Como es habitual, la transmisión oficial se lleva a cabo a través de canales digitales autorizados y posteriormente se publican los resultados oficiales, incluida la quinta cifra.
Números ganadores del Dorado Mañana, lunes 11 de mayo de 2026
Los resultados del último sorteo fueron los siguientes:
- Número mayor: 5000
- Quinta cifra: 1
Para obtener el premio, la apuesta debe coincidir exactamente con la modalidad seleccionada y respetar el orden oficial del sorteo.
Modalidades disponibles para jugar El Dorado
El Dorado Mañana ofrece varias modalidades de apuesta:
- 4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado
- 4 cifras combinado: paga 208 veces
- 3 cifras directo: paga 400 veces
- 3 cifras combinado: paga 83 veces
- 2 cifras (pata): paga 50 veces
- 1 cifra (uña): paga 5 veces
El valor del premio depende de la modalidad elegida y del monto apostado.
¿Cómo reclamar el premio?
Para reclamar cualquier premio es indispensable:
- Presentar el tiquete original
- No tener tachones ni enmendaduras
- Tener el reverso diligenciado
- Presentar documento de identidad
Los premios superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados y pueden requerir validaciones adicionales según el monto o el canal de compra.
Horario del sorteo
El Dorado Mañana se juega:
- Lunes a sábado: 10:55 a. m.
Los domingos y festivos no se realiza sorteo.
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Recomendaciones para los ganadores
Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados en canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado hasta completar el proceso de pago. Además, recuerde que los premios están sujetos a retenciones e impuestos establecidos por la normativa colombiana vigente.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.