Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, lunes 11 de mayo de 2026: números ganadores

Este 11 de mayo juega un nuevo sorteo del chance Dorado Mañana. Como es habitual, la transmisión oficial se lleva a cabo a través de canales digitales autorizados y posteriormente se publican los resultados oficiales, incluida la quinta cifra.



Números ganadores del Dorado Mañana, lunes 11 de mayo de 2026

Los resultados del último sorteo fueron los siguientes:

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Número mayor: 5000

5000 Quinta cifra: 1

Para obtener el premio, la apuesta debe coincidir exactamente con la modalidad seleccionada y respetar el orden oficial del sorteo.



Modalidades disponibles para jugar El Dorado

El Dorado Mañana ofrece varias modalidades de apuesta:

4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces

3 cifras directo: paga 400 veces

3 cifras combinado: paga 83 veces

2 cifras (pata): paga 50 veces

1 cifra (uña): paga 5 veces

El valor del premio depende de la modalidad elegida y del monto apostado.



¿Cómo reclamar el premio?

Para reclamar cualquier premio es indispensable:



Presentar el tiquete original

No tener tachones ni enmendaduras

Tener el reverso diligenciado

Presentar documento de identidad

Los premios superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados y pueden requerir validaciones adicionales según el monto o el canal de compra.



Horario del sorteo

El Dorado Mañana se juega:



Lunes a sábado: 10:55 a. m.

Los domingos y festivos no se realiza sorteo.

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Recomendaciones para los ganadores

Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados en canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado hasta completar el proceso de pago. Además, recuerde que los premios están sujetos a retenciones e impuestos establecidos por la normativa colombiana vigente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

