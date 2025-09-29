Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, lunes 29 de septiembre de 2025: números ganadores

Tuvo lugar el sorteo número 5232 de El Dorado Mañana este lunes, 29 de septiembre de 2025. La transmisión en vivo se realiza a las 11:00 de la mañana en YouTube, donde miles de apostadores en todo el país siguen atentamente el desarrollo del evento, con la expectativa de acertar la combinación ganadora compuesta por cuatro cifras y hasta con la quinta cifra.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El procedimiento utilizado por El Dorado Mañana y otros operadores de juegos de azar para realizar sus sorteos se basa en un sistema de selección numérica compuesto por cuatro dispositivos independientes denominados tómbolas. Cada uno de estos dispositivos contiene los dígitos del 0 al 9 y opera de manera separada. Durante el sorteo, se extrae un número de cada tómbola, lo que genera una cifra compuesta por cuatro dígitos. Este proceso se ejecuta siguiendo un orden establecido y está diseñado para garantizar la aleatoriedad del resultado y permitir su verificación por parte del público.

El número obtenido al finalizar el sorteo se utiliza para definir la asignación de premios, de acuerdo con la modalidad de participación elegida por cada jugador. Las cifras extraídas cumplen una función dentro del sistema de validación, ya que las combinaciones posibles dependen del tipo de apuesta realizada. Esto incide en las probabilidades de obtener un resultado favorable y en el valor del premio correspondiente.



El sistema contempla varias modalidades de participación, entre ellas las apuestas simples y las combinadas. Cada modalidad se rige por reglas específicas que determinan el tipo de exposición y el monto de los premios. Por ejemplo, una apuesta directa sobre cuatro cifras ofrece un premio de mayor valor, aunque con una probabilidad de acierto más baja. En cambio, las apuestas combinadas permiten más opciones de acierto, pero los premios asignados son menores en proporción.



Resultado Dorado Mañana del 29 de septiembre de 2025

El número ganador del sorteo del Dorado Mañana fue el. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este lunes:



Número:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Quinta:

Modalidades de juego en el chance El Dorado

El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:



Exacto: apuesta por los cuatro números en el orden exacto.

apuesta por los cuatro números en el orden exacto. Combinado: apuesta por los cuatro números en cualquier orden.

apuesta por los cuatro números en cualquier orden. A la cabeza: apuesta por el número que aparece en la primera posición.

apuesta por el número que aparece en la primera posición. Patas: apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición.

apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición. La Quinta: modalidad adicional que incluye un quinto número para premios especiales.

Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.



Resultados anteriores de El Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 27 septiembre 2025 6479-9 Dorado Mañana 26 septiembre 2025 9369-2 Dorado Mañana 25 septiembre 2025 3707-0 Dorado Mañana 24 septiembre 2025 1803-7 Dorado Mañana 23 septiembre 2025 9118-8 Dorado Mañana 22 septiembre 2025 3514-8 Dorado Mañana 20 septiembre 2025 3978-8 Dorado Mañana 19 septiembre 2025 3214-8 Dorado Mañana 18 septiembre 2025 6335-5

¿Dónde reclamar el premio de El Dorado?

Los premios obtenidos en los sorteos de chance El Dorado pueden ser reclamados en distintos puntos, dependiendo del monto ganado y del canal utilizado para realizar la apuesta. En primer lugar, los puntos de venta autorizados permiten el cobro de premios cuyo valor no supera un monto determinado, que generalmente corresponde a hasta tres millones de pesos. En estos casos, el ganador puede acercarse directamente al establecimiento donde realizó la apuesta, presentar el tiquete original y reclamar el dinero correspondiente.

Publicidad

Para premios de mayor cuantía, es necesario acudir a las oficinas principales de la empresa operadora del sorteo. Allí, el ganador deberá presentar el tiquete en buen estado junto con su documento de identidad, con el fin de validar la información y realizar el proceso de pago conforme a los protocolos establecidos.

Adicionalmente, algunas plataformas digitales que operan el chance ofrecen la opción de transferencia bancaria como método de pago. Esta modalidad requiere una validación previa de la identidad del ganador, y puede implicar el diligenciamiento de formularios o la presentación de documentos adicionales.

Publicidad

Es importante tener en cuenta que el tiquete original es el único comprobante válido para reclamar el premio, por lo que debe conservarse en buen estado, sin tachaduras ni deterioro. Asimismo, los premios están sujetos a retención en la fuente, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia, lo que puede afectar el valor neto recibido por el ganador.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL