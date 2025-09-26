Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, viernes 26 de septiembre de 2025: números ganadores

Este viernes 26 de septiembre de 2025 tuvo lugar el sorteo número 5230 de El Dorado Mañana. La transmisión en vivo del juego de azar se realiza a las 11:00 a. m. en YouTube, donde miles de apostadores en todo el país siguen atentamente el desarrollo del evento, con la expectativa de acertar la combinación ganadora compuesta por cuatro cifras y hasta con la quinta cifra.

El sistema que emplea El Dorado Mañana y la mayoría de los chances para realizar sus sorteos se fundamenta en un método de selección numérica que utiliza cuatro dispositivos independientes, conocidos como tómbolas. Cada una de estas tómbolas contiene los números del 0 al 9 y funciona de manera autónoma. Durante el desarrollo del sorteo, se extrae un dígito de cada tómbola, lo que da como resultado la cifra oficial del día. Este procedimiento se lleva a cabo de forma ordenada y está diseñado para asegurar la aleatoriedad del resultado, además de permitir su verificación pública.

El número que se obtiene al concluir el sorteo es el que determina la distribución de los premios, según la modalidad de participación que haya escogido cada jugador. Los números extraídos cumplen una función dentro del sistema de validación, ya que las combinaciones posibles dependen del tipo de apuesta realizada. Esto influye directamente en las probabilidades de obtener un resultado favorable y en el valor del premio asignado.



El sistema establece varias formas de participación, entre ellas las apuestas simples y las combinadas. Cada una de estas modalidades se rige por reglas que determinan tanto el nivel de exposición como el monto de los premios. Por ejemplo, una apuesta directa sobre cuatro cifras entrega un premio de mayor cuantía, aunque con una probabilidad de acierto más baja. En contraste, las apuestas combinadas permiten más posibilidades de acierto, pero los premios asociados son proporcionalmente menores.



Resultado Dorado Mañana del 26 de septiembre de 2025

El número ganador del sorteo del Dorado Mañana fue el 9369. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este lunes:



Número: 9369

9369 Tres últimas cifras: 369

369 Tres primeras cifras: 936

936 Quinta: 2

Modalidades de juego en el chance El Dorado

El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:



Exacto: apuesta por los cuatro números en el orden exacto.

apuesta por los cuatro números en el orden exacto. Combinado: apuesta por los cuatro números en cualquier orden.

apuesta por los cuatro números en cualquier orden. A la cabeza: apuesta por el número que aparece en la primera posición.

apuesta por el número que aparece en la primera posición. Patas: apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición.

apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición. La Quinta: modalidad adicional que incluye un quinto número para premios especiales.

Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.



Resultados anteriores de El Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 25 septiembre 2025 3707-0 Dorado Mañana 24 septiembre 2025 1803-7 Dorado Mañana 23 septiembre 2025 9118-8 Dorado Mañana 22 septiembre 2025 3514-8 Dorado Mañana 20 septiembre 2025 3978-8 Dorado Mañana 19 septiembre 2025 3214-8 Dorado Mañana 18 septiembre 2025 6335-5 Dorado Mañana 17 septiembre 2025 8661-6 Dorado Mañana 16 septiembre 2025 7101-5

Estos resultados están disponibles en los portales oficiales y pueden ser consultados por los jugadores para verificar sus apuestas o realizar análisis estadísticos.



¿Dónde reclamar el premio de El Dorado?

Los premios obtenidos en los sorteos de chance El Dorado pueden ser reclamados en distintos puntos, dependiendo del monto ganado y del canal utilizado para realizar la apuesta. En primer lugar, los puntos de venta autorizados permiten el cobro de premios cuyo valor no supera un monto determinado, que generalmente corresponde a hasta tres millones de pesos. En estos casos, el ganador puede acercarse directamente al establecimiento donde realizó la apuesta, presentar el tiquete original y reclamar el dinero correspondiente.

Para premios de mayor cuantía, es necesario acudir a las oficinas principales de la empresa operadora del sorteo. Allí, el ganador deberá presentar el tiquete en buen estado junto con su documento de identidad, con el fin de validar la información y realizar el proceso de pago conforme a los protocolos establecidos.

Adicionalmente, algunas plataformas digitales que operan el chance ofrecen la opción de transferencia bancaria como método de pago. Esta modalidad requiere una validación previa de la identidad del ganador, y puede implicar el diligenciamiento de formularios o la presentación de documentos adicionales.

Es importante tener en cuenta que el tiquete original es el único comprobante válido para reclamar el premio, por lo que debe conservarse en buen estado, sin tachaduras ni deterioro. Asimismo, los premios están sujetos a retención en la fuente, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia, lo que puede afectar el valor neto recibido por el ganador.

ÁNGELA URREA PARRA

