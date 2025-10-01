Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: números ganadores

Tuvo lugar el sorteo número 5234 de El Dorado Mañana este miércoles, primero de octubre de 2025. El juego se lleva a cabo a las 11:00 de la mañana y se transmite en YouTube, donde miles de apostadores en todo el país siguen atentamente el desarrollo del evento, con la expectativa de acertar la combinación ganadora compuesta por cuatro cifras y hasta con la quinta cifra.

La técnica utilizada para el sorteo de El Dorado Mañana y otros juegos de azar se fundamenta en un sistema de selección numérica compuesto por cuatro dispositivos independientes denominados tómbolas. Cada uno de estos dispositivos contiene los dígitos del 0 al 9 y opera de manera separada. Durante el sorteo, se extrae un número de cada tómbola, lo que genera una cifra compuesta por cuatro dígitos. Este procedimiento se realiza siguiendo un orden establecido y está diseñado para asegurar la aleatoriedad del resultado y permitir su verificación por parte del público.

El resultado que se obtiene al finalizar el sorteo se emplea para definir la asignación de premios, conforme a la modalidad de participación elegida por cada jugador. Las cifras extraídas cumplen una función dentro del sistema de validación, ya que las combinaciones posibles dependen del tipo de apuesta realizada. Esto influye en las probabilidades de obtener un resultado favorable y en el valor del premio correspondiente.



El sistema contempla varias modalidades de participación, entre ellas las apuestas simples y las combinadas. Cada modalidad se rige por reglas que determinan el tipo de exposición y el monto de los premios. Por ejemplo, una apuesta directa sobre cuatro cifras ofrece un premio de mayor valor, aunque con una probabilidad de acierto más baja. En cambio, las apuestas combinadas permiten más opciones de acierto, pero los premios asignados son menores en proporción.



Resultado Dorado Mañana del 1 de octubre de 2025

El número ganador del sorteo del Dorado Mañana fue el 7254. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este miércoles:



Número: 7254

7254 Tres últimas cifras: 254

254 Tres primeras cifras: 725

725 Quinta: 4

Modalidades de juego en el chance El Dorado

El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:



Exacto: apuesta por los cuatro números en el orden exacto.

apuesta por los cuatro números en el orden exacto. Combinado: apuesta por los cuatro números en cualquier orden.

apuesta por los cuatro números en cualquier orden. A la cabeza: apuesta por el número que aparece en la primera posición.

apuesta por el número que aparece en la primera posición. Patas: apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición.

apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición. La Quinta: modalidad adicional que incluye un quinto número para premios especiales.

Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.



Resultados anteriores de El Dorado Mañana

Sorteo Fecha Número Dorado Mañana 30 septiembre 2025 8039-3 Dorado Mañana 29 septiembre 2025 1216-4 Dorado Mañana 27 septiembre 2025 6479-9 Dorado Mañana 26 septiembre 2025 9369-2 Dorado Mañana 25 septiembre 2025 3707-0 Dorado Mañana 24 septiembre 2025 1803-7 Dorado Mañana 23 septiembre 2025 9118-8

¿Dónde reclamar el premio de El Dorado?

Los premios obtenidos en los sorteos de chance El Dorado pueden ser reclamados en distintos puntos, dependiendo del monto ganado y del canal utilizado para realizar la apuesta. En primer lugar, los puntos de venta autorizados permiten el cobro de premios cuyo valor no supera un monto determinado, que generalmente corresponde a hasta tres millones de pesos. En estos casos, el ganador puede acercarse directamente al establecimiento donde realizó la apuesta, presentar el tiquete original y reclamar el dinero correspondiente.

Para premios de mayor cuantía, es necesario acudir a las oficinas principales de la empresa operadora del sorteo. Allí, el ganador deberá presentar el tiquete en buen estado junto con su documento de identidad, con el fin de validar la información y realizar el proceso de pago conforme a los protocolos establecidos.

Adicionalmente, algunas plataformas digitales que operan el chance ofrecen la opción de transferencia bancaria como método de pago. Esta modalidad requiere una validación previa de la identidad del ganador, y puede implicar el diligenciamiento de formularios o la presentación de documentos adicionales.

Es importante tener en cuenta que el tiquete original es el único comprobante válido para reclamar el premio, por lo que debe conservarse en buen estado, sin tachaduras ni deterioro. Asimismo, los premios están sujetos a retención en la fuente, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia, lo que puede afectar el valor neto recibido por el ganador.

