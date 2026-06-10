Miles de colombianos siguen atentos este miércoles 10 de junio de 2026 a una nueva edición de Dorado Mañana, uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados del país. Cada jornada, miles de apostadores esperan el resultado oficial con la expectativa de acertar la combinación ganadora y acceder a alguno de los premios que ofrece este popular juego de azar.

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Como es habitual, el sorteo se realiza a las 11:00 a. m. y los resultados son divulgados a través de canales oficiales y plataformas autorizadas, donde los jugadores pueden verificar si su apuesta resultó favorecida.

Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, miércoles 10 de junio de 2026

Números ganadores: 3346

La quinta cifra: 2

Los resultados son certificados por las autoridades competentes y publicados por los operadores autorizados para garantizar la transparencia del proceso.



¿Cómo participar en Dorado Mañana?

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Dorado Mañana funciona bajo la modalidad de apuestas permanentes o chance. Los jugadores pueden elegir combinaciones de una a cuatro cifras dentro del rango comprendido entre 0000 y 9999.

Las principales modalidades son:



Apuesta directa: exige acertar el número exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

Apuesta combinada: permite ganar si las cifras coinciden en diferente orden, aunque el premio es menor.

Gracias a esta flexibilidad, el sorteo mantiene una amplia participación en distintas regiones del país.

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Plan de premios de Dorado Mañana

El esquema de pagos contempla diferentes niveles de acierto:



4 cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinadas: 208 veces la apuesta.

3 cifras directas: 400 veces el valor apostado.

2 cifras ("pata"): alrededor de 50 veces la inversión.

1 cifra ("uña"): aproximadamente 5 veces el valor jugado.

Estas modalidades permiten acceder a premios incluso sin acertar la combinación completa.

Recomendaciones para reclamar premios

Si resulta ganador, es indispensable conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que constituye el único soporte válido para realizar el cobro.Además, debe:



Presentar un documento de identidad vigente.

Verificar que el comprobante no tenga tachones ni enmendaduras.

Cumplir con los requisitos establecidos por el operador autorizado.

Los premios menores suelen pagarse en puntos de venta habilitados, mientras que los montos más elevados requieren trámites adicionales en oficinas autorizadas. Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones e impuestos establecidos por la legislación colombiana vigente.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que verificó los datos publicados por los operadores autorizados.