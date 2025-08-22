Precio del dólar en Colombia hoy, viernes 22 de agosto, según Banco de la República

Este viernes 22 de agosto de 2025, el precio del dólar en Colombia se ha fijado en $4.034,18, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta cifra refleja el valor oficial que se utiliza como referencia para operaciones comerciales, financieras y contables en el país. La TRM se calcula diariamente con base en las transacciones de compra y venta de divisas realizadas entre intermediarios financieros en el mercado cambiario colombiano.

La TRM de hoy, $4.034,18, representa un incremento de $8,67 frente al valor registrado ayer, jueves 21 de agosto, cuando se ubicó en $4.025,51. Este aumento equivale a una variación diaria del 0,22%, lo que indica una ligera apreciación del dólar frente al peso colombiano. En comparación con el viernes de la semana pasada, 15 de agosto, cuando la TRM fue de $4.048,74, se observa una disminución de $14,56, equivalente a una caída del 0,36%. Este comportamiento sugiere que, aunque el dólar ha tenido movimientos ascendentes en los últimos días, la tendencia semanal ha sido moderadamente bajista.

Durante el mes de agosto de 2025, el dólar ha mostrado una tendencia bajista. El primero de agosto, la TRM se ubicó en $4.186,71, y para el 19 de agosto ya había descendido a $4.019,24, lo que representa una caída acumulada de $167,47, equivalente a una variación de -4,00 %. El promedio de la TRM en agosto ha sido de $4.061,99, con un valor mínimo de $4.017,12 registrado el 13 de agosto y un máximo de $4.186,71 el primer día del mes 2. La mediana se ha situado en $4.045,87, lo que indica que la mayoría de los valores han estado cercanos a ese punto medio.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Le contamos cuáles son los precios aproximados del dólar hoy, viernes 22 de agosto de 2025, en casas de cambio de seis ciudades principales de Colombia:



Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.950 $4.030 Medellín $3,840 $3.980 Cali $3.920 $4.080 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $4.280 $3.990 Pereira $3.730 $3.800

¿Qué es la TRM y por qué es importante en Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el valor oficial que indica cuántos pesos colombianos se requieren para comprar un dólar estadounidense en una fecha específica. Este cálculo se obtiene del promedio ponderado de las operaciones reales de compra y venta de divisas realizadas en el mercado cambiario, y su actualización se publica diariamente a través de la Superintendencia Financiera de Colombia.



La importancia de este indicador dentro de la economía nacional es considerable. La TRM se convierte en la referencia principal para múltiples transacciones financieras y comerciales: los importadores la utilizan para determinar el costo de los bienes adquiridos en el exterior, mientras que los exportadores la emplean para convertir en pesos los ingresos recibidos en dólares. Asimismo, su incidencia alcanza a personas naturales que reciben remesas, hacen pagos internacionales o planean viajes fuera del país, pues el tipo de cambio define directamente el poder adquisitivo en moneda extranjera.

Más allá de los efectos individuales, la TRM influye en variables macroeconómicas. Un aumento o reducción de esta tasa impacta en los precios de productos y servicios que dependen de insumos importados, puede generar presiones inflacionarias y modifica el costo de la deuda externa, tanto del gobierno como de las empresas privadas. Por estas razones, el comportamiento de la TRM se analiza constantemente: para los especialistas, representa un indicador clave de la estabilidad cambiaria, y para la ciudadanía en general, actúa como un reflejo de la confianza en la moneda local y de la situación económica del país.



El euro baja tras las buenas cifras económicas de Estados Unidos

El euro bajó este jueves tras la publicación de buenas cifras de la actividad económica de Estados Unidos y pese a que otros datos mostraron un empeoramiento del mercado laboral. El euro se cambiaba hacia las 15.15 horas GMT a 1,1616 dólares, frente a los 1,1664 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1639 dólares. La actividad del sector manufacturero de EE. UU. subió inesperadamente en agosto, pero la del sector servicios empeoró, aunque menos de lo esperado, según S&P. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo aumentaron la semana pasada en 11.000 hasta 235.000, más de lo esperado y señal de que se debilita el mercado laboral en EEUU.

La confianza del consumidor bajó inesperadamente en la zona del euro en agosto, según la Comisión Europea (CE). Pero la mejora de la actividad económica de la zona del euro en agosto impulsó un poco al alza al euro en algunos momentos. El flash del índice compuesto de la actividad total, de los sectores manufacturero y de servicios, de la zona del euro subió en agosto a 51,1 puntos (50,9 puntos en julio), según S&P.

El economista jefe de Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, comentó que "las cosas están mejorando". "El BCE podría sentir cierto desagrado ante las crecientes presiones de los costes en el sector servicios", señaló De la Rubia.

Los inversores esperan al discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, el viernes en la reunión de bancos centrales en Jackson Hole (EEUU) en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, le presiona para que baje los tipos de interés. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dará el sábado un discurso en Jackson Hole. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1606 y 1,1662 dólares.

