Resultados Dorado Mañana, último sorteo lunes 19 de enero de 2026: números ganadores

Hoy lunes, 19 de enero de 2026, se realiza un nuevo sorteo del Chance El Dorado Mañana. Miles de colombianos ya tienen listo su boleto y siguen pendientes del resultado. No olvide que el sorteo se transmite en vivo por YouTube en los canales autorizados a las 10:55 a.m. Si ya tiene su número preparado, revise que su boleto esté en buen estado, sin tachones ni enmendaduras, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio si resulta ganador.



Números ganadores del Dorado Mañana, 19 de enero de 2026

Los números ganadores, según el sorteo de este lunes de El Dorado Mañana, son:



Número mayor: 5003

Tres últimas cifras: 003

Dos últimas cifras: 03

Quinta cifra: 3

Este sorteo le da a miles de apostadores la oportunidad de llevarse el premio, pero recuerde, solo gana quien acierte la combinación exacta, tal como lo establecen las reglas oficiales.



Modalidades disponibles para jugar el chance El Dorado

El Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta, adaptadas a cada jugador. Cada modalidad tiene su propia tabla de premios, por lo que las ganancias dependen del tipo de apuesta y del monto invertido:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces.

3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.

3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.

2 cifras 'pata': paga 50 veces.

1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Muchos jugadores combinan modalidades para aumentar sus posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.



¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Mañana?

Para reclamar el premio, el tiquete original debe:

Estar en buen estado.

No tener tachones ni enmendaduras.

Tener el reverso diligenciado.

Ser presentado por una persona mayor de edad.

Premios iguales o superiores a $100.000 se cobran en puntos autorizados, donde se valida el tiquete según los protocolos establecidos. Valores mayores pueden requerir procedimientos adicionales según el monto y el canal de apuesta, ya sea físico o digital. Para apuestas digitales, existe la opción de recibir el pago mediante transferencia electrónica, previa verificación de identidad.

Todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal vigente, incluida la retención obligatoria, que puede reducir el valor final recibido.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

