Resultados Chontico Día último sorteo hoy, domingo 3 de mayo de 2026: números ganadores

Este domingo, 3 de mayo de 2026 se lleva a cabo un nuevo sorteo del Chontico Día. Este juego de chance se realiza de manera diaria, incluidos domingos y días festivos, y el número ganador se conoce a la 1:00 de la tarde. Para el cobro de premios es necesario conservar el boleto en buen estado, ya que no se aceptan tiquetes rotos, deteriorados o con señales de alteración.



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Resultados Chontico Día último sorteo domingo 3 de mayo de 2026

Número ganador:

Quinta cifra:

Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

El proceso comienza con la elección de un número de cuatro cifras y el valor que se desea apostar. Luego, el tiquete se adquiere en un punto autorizado, como tiendas, papelerías, droguerías, supermercados o plataformas habilitadas. En Bogotá, Soacha y Cundinamarca, la compra también está disponible a través de Paga Todo. Al momento de hacer la apuesta, el sistema permite ingresar el número elegido o generar uno de forma automática. El monto mínimo para participar es de $500, correspondiente a la apuesta base establecida para este juego.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

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El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El valor del premio determina el procedimiento para realizar el cobro. Existen dos rangos definidos para este proceso. El primero corresponde a premios menores de 100.000 pesos. En estos casos, el pago puede reclamarse directamente en el mismo punto donde se adquirió el tiquete. Para recibirlo, es necesario presentar el tiquete original en buen estado, ya que este documento es la única prueba válida que acredita el derecho al premio.

El segundo rango aplica para premios iguales o superiores a 100.000 pesos. Cuando el monto ganado entra en esta categoría, el cobro debe gestionarse en puntos autorizados, entre ellos las oficinas de Paga Todo. La persona que reclama debe ser mayor de edad, escribir sus datos en el reverso del tiquete y presentar una fotocopia de su cédula. En premios de cuantías más altas, la entidad pagadora puede solicitar documentos adicionales, como el Registro Único Tributario (RUT) o formularios relacionados con la obligación de declarar renta. El pago se entrega mediante cheque, el cual debe ser cobrado posteriormente en una entidad bancaria autorizada.



El tiquete ganador tiene una validez de un año contado desde la fecha del sorteo. Si este plazo vence, se pierde el derecho al cobro según lo establecido en la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico desarrolla sus operaciones bajo supervisión de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca.



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