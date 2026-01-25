Resultados Dorado Noche, último sorteo 25 de enero de 2026: números ganadores

El Dorado Noche concentra este domingo 25 de enero de 2026 la atención de miles de apostadores en Colombia, que siguen atentos el sorteo en busca de confirmar si su número resulta ganador. Este chance, que se juega los fines de semana y días festivos, se ha consolidado como una de las opciones más consultadas durante la jornada nocturna.



Con presencia en gran parte del país a través de puntos de venta autorizados, el Dorado Noche mantiene su atractivo gracias a su mecánica sencilla y a la variedad de modalidades de apuesta que ofrece, permitiendo la participación de jugadores con distintos presupuestos y expectativas.



Resultado del Dorado Noche hoy, domingo 25 de enero de 2026

Durante la jornada de hoy se realiza el sorteo correspondiente del Dorado Noche, el cual es seguido por miles de jugadores atentos a conocer la combinación ganadora. Una vez finalizada la transmisión oficial, se confirman los números que definen a los ganadores del chance.

Los resultados oficiales del Dorado Noche de este domingo 25 de enero de 2026 son:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Se recomienda a los jugadores verificar siempre esta información en canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



Modalidades de premios del Dorado Noche

El Dorado Noche ofrece distintas modalidades de apuesta, con pagos que varían según el número de cifras acertadas y el tipo de jugada realizada. Por cada peso apostado, los premios se distribuyen de la siguiente manera:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

Tres cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

Tres cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

Dos cifras directas o pata: paga 50 veces lo apostado.

Una cifra directa o uña: paga cinco veces el valor apostado.

Este esquema permite que los jugadores accedan tanto a premios básicos como a combinaciones completas, ampliando las opciones de ganancia.



¿Qué días y a qué hora juega el Dorado Noche?

El Dorado Noche se juega exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos a las 7:25 de la noche. Los resultados oficiales se publican después de las 10:00 p.m., una vez concluye cada sorteo, manteniendo un horario regular para estas jornadas.

Gracias a su mecánica sencilla, su cobertura nacional y su programación nocturna, el Dorado Noche continúa consolidándose como uno de los chances preferidos por los colombianos durante los fines de semana y días festivos.



¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Noche?

Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:



Estar en buen estado.

No tener tachones ni enmendaduras.

Incluir el reverso diligenciado.

Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe efectuarse exclusivamente en puntos autorizados, donde se garantiza la validación del tiquete y el cumplimiento de los protocolos establecidos. En el caso de valores más altos, pueden aplicarse procedimientos adicionales según el monto y el canal utilizado para la apuesta, ya sea físico o digital. Estas medidas se implementan siempre bajo la normativa vigente, con el fin de asegurar transparencia y seguridad en la transacción.



