Resultados Dorado Noche, último sorteo hoy viernes 1 de mayo de 2026: números ganadores

El sorteo más reciente de El Dorado Noche se jugó este viernes 1 de mayo de 2026, jornada en la que miles de apostadores estuvieron atentos a la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora y la quinta cifra.



Resultados Dorado Noche – 1 de mayo de 2026

Una vez finalizado el sorteo, estos fueron los números ganadores:

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Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Para obtener el premio mayor, es indispensable que la combinación coincida exactamente con la apuesta realizada, respetando el orden de los números. No se aceptan aciertos parciales ni cambios en la secuencia.



Modalidades de juego del Dorado

El Dorado ofrece varias formas de apostar, cada una con diferentes niveles de premio:

4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces

paga 208 veces 3 cifras directo: paga 400 veces

paga 400 veces 3 cifras combinado: paga 83 veces

paga 83 veces 2 cifras (pata): paga 50 veces

paga 50 veces 1 cifra (uña): paga 5 veces

Estas opciones permiten ajustar el nivel de riesgo y el monto de la posible ganancia.

¿Cómo reclamar el premio?

Si resultó ganador, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:



Conservar el tiquete original en buen estado

No presentar tachaduras ni enmendaduras

Diligenciar correctamente el reverso del comprobante

Presentar documento de identidad válido

Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que montos mayores requieren procesos adicionales según la normativa vigente.



¿Cuándo se juega Dorado Noche?

Este sorteo se realiza en los siguientes días:



Sábado: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Su frecuencia lo convierte en una de las opciones preferidas por los jugadores durante fines de semana y días festivos.

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El Dorado Noche sigue siendo uno de los chances más consultados en Colombia, manteniendo la expectativa entre miles de apostadores que buscan acertar la combinación ganadora.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.