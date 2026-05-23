Resultados Dorado Tarde hoy, 23 de mayo de 2026: números ganadores del sorteo

El Dorado Tarde se mantiene como uno de los chances más consultados por los apostadores en ColombiaEste sábado 23 de mayo de 2026, el sorteo se desarrolla bajo los protocolos habituales de supervisión y verificación.

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La dinámica del juego conserva su esquema tradicional de cuatro cifras y una quinta balota, lo que amplía las posibilidades de premiación según la modalidad seleccionada por cada apostador al momento de realizar su jugada.

Números ganadores del Dorado Tarde 23 de mayo de 2026

Una vez culminado el sorteo de este sábado, estos son los resultados oficiales del Dorado Tarde:



Número mayor: 6185

Quinta cifra: 5

Los resultados deben coincidir exactamente con la jugada registrada en el tiquete para que el premio pueda ser validado. Las autoridades y operadores del juego reiteran la importancia de verificar la información únicamente en canales oficiales para evitar confusiones o posibles fraudes.



Modalidades del Dorado Tarde y plan de premios

El Dorado Tarde ofrece distintas modalidades de apuesta que determinan el valor del premio final. Entre las principales se encuentran:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 cifras directo: paga 400 veces el valor jugado.

3 cifras combinado: paga 83 veces.

2 cifras (pata): paga 50 veces.

1 cifra (uña): paga 5 veces el valor apostado.

El monto final depende tanto del tipo de acierto como del dinero invertido por el jugador, lo que convierte a este sorteo en una alternativa flexible dentro del sistema de apuestas permanentes en el país.



¿Cómo reclamar el premio del Dorado Tarde?

En caso de resultar ganador, el apostador debe presentar el tiquete original en buen estado, sin enmendaduras, tachones ni deterioro. Además, es obligatorio haber diligenciado correctamente los datos del reverso y presentar el documento de identidad vigente.

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Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados de la red comercial, mientras que los premios iguales o superiores a determinados montos requieren validación adicional en oficinas habilitadas por el operador. En algunos casos, las plataformas digitales autorizadas permiten el pago mediante transferencia electrónica tras verificación de identidad.

Recomendaciones para los jugadores

Las autoridades del sector recomiendan consultar siempre los resultados del Dorado Tarde en portales oficiales y conservar el comprobante hasta finalizar el proceso de cobro. Asimismo, recuerdan que los premios están sujetos a las retenciones e impuestos establecidos por la normativa vigente en Colombia.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co