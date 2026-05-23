Resultados Sinuano Día hoy, sábado 23 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

Como es habitual, Sinuano Día capta la atención de quienes, con tiquete en mano, esperan acertar la combinación ganadora y obtener alguno de los premios disponibles bajo su esquema de apuestas permanentes.



Este sorteo, reconocido por su presencia constante en la Costa Caribe y su expansión a nivel nacional, se consolida como una de las modalidades más consultadas dentro del sistema de juegos de azar en Colombia. Su dinámica sencilla, la posibilidad de apostar con montos bajos y la frecuencia diaria lo mantienen entre los preferidos por los jugadores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Resultados Sinuano Día hoy, 23 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de este sábado, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador : 7568

: 7568 Quinta balota: 6

Los resultados oficiales deben ser verificados exclusivamente en canales autorizados, puntos de venta oficiales y plataformas digitales certificadas para evitar cualquier tipo de error o información no confirmada.

¿Cómo funciona el Sinuano Día?

El Sinuano Día opera bajo una mecánica de chance en la que el jugador selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. El objetivo es acertar la combinación exacta en el mismo orden en el que es anunciada durante el sorteo.



Además del número principal, el juego incorpora la denominada quinta balota, un número adicional que puede influir en modalidades específicas de apuesta y aumentar el valor del premio dependiendo del tipo de jugada seleccionada.



El sorteo se realiza diariamente bajo supervisión de delegados autorizados, con transmisión en vivo a través de canales regionales y plataformas digitales oficiales, lo que garantiza transparencia en cada una de sus etapas.

Publicidad

Horario del Sinuano Día y transmisión oficial

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. El sorteo se realiza a las 2:30 p.m. manteniendo una programación constante que permite a los apostadores seguir el resultado en tiempo real.

La transmisión oficial se emite a través de canales regionales como Telecaribe y también puede consultarse en portales digitales de noticias y plataformas de los operadores autorizados, donde los resultados se publican minutos después de la verificación oficial.

Publicidad

¿Cuánto se puede ganar en el Sinuano Día?

El plan de premios del Sinuano Día se encuentra regulado por la normativa de apuestas permanentes en Colombia y ofrece diferentes niveles de ganancia según el acierto:



Cuatro cifras (pleno): paga hasta 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras: paga 400 veces el valor jugado.

Dos cifras: paga 50 veces la apuesta.

Una cifra: paga 5 veces lo apostado.

Este esquema permite que los jugadores tengan distintas oportunidades de ganar dependiendo del tipo de apuesta realizada.

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete en perfecto estado, sin enmendaduras ni daños, ya que es el único documento válido para el cobro del premio.

Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados de la red operadora, mientras que los premios de mayor valor requieren trámites adicionales en oficinas principales.

Para montos iguales o superiores a 48 UVT, el proceso debe realizarse directamente ante la entidad operadora, presentando documento de identidad y cumpliendo los requisitos legales, incluyendo la retención por ganancias ocasionales cuando corresponda.

Publicidad

Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados en canales oficiales y evitar intermediarios no autorizados, con el fin de prevenir fraudes y garantizar un proceso seguro de cobro.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co