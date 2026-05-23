Resultados Caribeña Día hoy, sábado 23 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

La Caribeña Día realiza este sábado 23 de mayo de 2026 un nuevo sorteo que mantiene atentos a miles de apostadores en distintas regiones del país. Como ocurre diariamente, los jugadores esperan conocer la combinación favorecida para verificar si la suerte estuvo de su lado.



Además, parte de los recursos recaudados mediante cada apuesta son destinados al sistema de salud, bajo la supervisión de Coljuegos y las entidades autorizadas.

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Resultados Caribeña Día hoy, 23 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta tarde, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: XXXX

XXXX Quinta cifra: X

Las autoridades recomiendan verificar el resultado únicamente mediante canales oficiales y plataformas autorizadas para evitar errores o posibles inconvenientes durante el proceso de reclamación.

¿Cómo funciona el sorteo de Caribeña Día?

La Caribeña Día opera bajo la modalidad de chance, en la que los participantes seleccionan una combinación numérica de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. El objetivo principal consiste en acertar el número ganador exactamente en el orden anunciado durante el sorteo.



Además del número principal, el juego incorpora una quinta cifra o balota adicional que puede aumentar el valor del premio dependiendo de la modalidad de apuesta realizada por el participante.



¿Cuándo juega Caribeña Día y dónde ver los resultados?

El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días sobre las 2:30 p.m. Los resultados oficiales pueden seguirse mediante canales regionales autorizados, plataformas digitales y puntos oficiales de consulta.

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¿Cómo jugar Caribeña Día?

Para participar, el jugador debe adquirir un formulario de apuesta en puntos autorizados y elegir una combinación numérica de cuatro cifras.

Las apuestas pueden realizarse desde aproximadamente $500 pesos colombianos, aunque el valor puede aumentar dependiendo de la modalidad y el monto apostado.

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Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o “pata”.

Una cifra o “uña”.

Cada modalidad entrega premios diferentes según el nivel de coincidencia obtenido por el jugador.

Plan de premios de Caribeña Día

El esquema de premios del chance en Colombia se encuentra regulado por la normativa nacional vigente y contempla diferentes niveles de pago:

Cuatro cifras directas: paga $4.500 por cada peso apostado.

paga $4.500 por cada peso apostado. Tres cifras directas: paga $400 por cada peso jugado.

paga $400 por cada peso jugado. Dos cifras: paga $50 por cada peso apostado.

paga $50 por cada peso apostado. Una cifra: paga $5 por cada peso apostado.

Asimismo, algunas modalidades incorporan incentivos adicionales mediante la quinta cifra, aumentando el valor potencial del premio.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que será el único documento válido para reclamar cualquier premio.

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Los premios menores pueden cobrarse directamente en puntos autorizados de las redes operadoras. En cambio, los premios de mayor valor requieren trámites adicionales ante las oficinas principales de la entidad correspondiente.

Para premios superiores al monto establecido por la ley, también es obligatorio diligenciar formularios de validación y cumplir con los procesos relacionados con prevención de lavado de activos.

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Además, los premios superiores están sujetos a descuentos y retenciones por concepto de ganancia ocasional.

Las autoridades recuerdan que los ganadores tienen hasta un año para reclamar el dinero correspondiente. Después de ese plazo, los recursos pasan a ser destinados al sistema de salud, según lo establece la normativa vigente sobre juegos de suerte y azar en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co