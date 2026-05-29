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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Tarde hoy 29 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

Resultados Dorado Tarde hoy 29 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

El Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Consulte EN VIVO los resultados de hoy jueves y consulte cómo cobrar su premio en caso de acertar las cifras ganadoras.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 29 de may, 2026
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Dorado Tarde 14 de mayo de 2026: cuáles son los números ganadores
Dorado Tarde 14 de mayo de 2026: cuáles son los números ganadores -
El Dorado - Getty Images

Miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos al más reciente sorteo de El Dorado Tarde, uno de los chances más populares del país, que se juega de lunes a sábado en horas de la tarde.

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Si usted participó en el sorteo de este viernes, 29 de mayo de 2026, recuerde conservar el tiquete original en buen estado, ya que cualquier tachón o enmendadura puede invalidar el cobro del premio.

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Números ganadores Dorado Tarde del jueves 28 de mayo de 2026

Estos fueron los resultados oficiales del último sorteo:

  • Número mayor: 5892
  • Quinta cifra: 7

Los resultados se publican pocos minutos después de finalizar el sorteo, cuya transmisión oficial se realiza a través de canales autorizados y plataformas digitales.

Modalidades de juego y premios de El Dorado Tarde

El Dorado ofrece distintas modalidades de apuesta, cada una con su propio plan de pagos. El valor del premio depende tanto del tipo de apuesta como del monto jugado.

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Estas son las principales modalidades disponibles:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces.
  • 3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.
  • 3 cifras combinado: paga 83 veces.
  • 2 cifras “pata”: paga 50 veces.
  • 1 cifra “uña”: entrega 5 veces el valor apostado.

Algunos jugadores optan por combinar modalidades para ampliar sus posibilidades de ganar en cada sorteo.

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¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Tarde?

Para cobrar cualquier premio es indispensable presentar el tiquete original, el cual debe cumplir con las siguientes condiciones:

  • Estar en buen estado.
  • No tener tachones ni enmendaduras.
  • Tener el reverso diligenciado.
  • Ser presentado por una persona mayor de edad.

Premios superiores a $100.000

Cuando el premio supera los $100.000 pesos, el cobro debe realizarse en puntos autorizados, donde se valida la autenticidad del tiquete y se aplican los protocolos establecidos por el operador.

En premios de mayor valor pueden solicitarse requisitos adicionales, dependiendo del monto y del canal utilizado para realizar la apuesta, ya sea presencial o digital.

Cobros digitales y retenciones

Si la apuesta fue realizada mediante plataformas digitales, el pago puede efectuarse por transferencia electrónica. Para ello, el ganador deberá completar el proceso de validación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador autorizado.

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Además, todos los premios están sujetos a las retenciones e impuestos establecidos por la legislación colombiana, por lo que el valor final entregado al ganador puede variar después de los descuentos correspondientes.

Recomendaciones para los apostadores

El tiquete es el único comprobante válido para reclamar el premio. En caso de pérdida, deterioro o alteración del documento, el jugador podría perder el derecho al cobro.

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Por eso, se recomienda revisar cuidadosamente la información impresa al momento de la compra y guardar el comprobante en un lugar seguro hasta conocer los resultados oficiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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