Los cambios que vienen desde julio 2026 para trabajadores: recargos y jornada laboral.

A partir de julio de 2026 entrarán en vigencia nuevos cambios laborales en Colombia relacionados con la reducción de la jornada semanal y el aumento progresivo en los recargos por trabajo en domingos y festivos. Las medidas hacen parte de las modificaciones aprobadas dentro de la reforma laboral y de la Ley 2101 de 2021, normas que han venido transformando las condiciones laborales en el país durante los últimos años.

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Los cambios traerán ajustes tanto para trabajadores como para empleadores, especialmente en sectores que operan con turnos continuos, jornadas nocturnas o atención durante fines de semana y festivos. Gremios empresariales han advertido sobre el impacto que estas decisiones tendrán en los costos operativos, mientras que el Gobierno sostiene que las medidas buscan "recuperar derechos laborales" y mejorar las condiciones de los empleados.

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Reducción de la jornada laboral llegará a 42 horas semanales

Uno de los cambios que comenzará a aplicarse desde el 15 de julio de 2026 será la reducción definitiva de la jornada laboral ordinaria en Colombia, que pasará de 44 a 42 horas semanales. "A partir de julio de 2026, se dará plena aplicación al recargo por laborar día de descanso obligatorio o día de fiesta en los términos de este artículo. Lo anterior, sin perjuicio de que, a la entrada en vigencia de la presente ley, el empleador se acoja al recargo del 100%”.



"Recordemos que la jornada laboral eh fue modificada a través de una ley de la República que estableció que iba a reducirse a un total de 42 horas laborales en la semana. Eso quiere decir que es una reducción bien importante la que hemos venido haciendo a lo largo de estos últimos años. Es la última reducción de 2 horas en la jornada que también trae la desaparición del día de la familia y de algunas otras cosas asociadas", indicó Alejandra Osorio, directora de Acopi Bogotá y Cundinamarca, en Signo Pesos.



La reducción implica que las empresas deberán reorganizar horarios, turnos y distribución del personal para cumplir con el nuevo límite semanal. Aunque el salario no tendrá modificaciones por la disminución de horas, algunos sectores deberán hacer ajustes operativos para mantener sus niveles de producción y atención.



Así quedará el pago de dominicales y festivos

Otro de los cambios que tendrá aplicación desde julio de 2026 está relacionado con el pago de recargos por trabajo en domingos y días festivos. El artículo 19 de la reforma laboral establece que el trabajo realizado en días de descanso obligatorio o festivos deberá pagarse con un recargo del 100%. Sin embargo, la implementación fue definida de manera gradual. De acuerdo con el cronograma aprobado:



Desde julio de 2024 el recargo pasó al 80%.

Desde julio de 2025 aumentó al 90%.

Desde julio de 2026 comenzará la aplicación plena del 100%.

Actualmente el recargo por dominicales y festivos es del 90%, pero con la nueva etapa el valor se duplicará frente al pago ordinario de una jornada laboral. La reforma contempla que los empleadores también pueden acogerse voluntariamente al recargo del 100 % antes de la fecha establecida por la ley.



Jornada nocturna comenzará desde las 7 de la noche

La reforma laboral también modificó los horarios definidos para la jornada diurna y nocturna en Colombia. El artículo 15 establece que la jornada diurna será entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. A partir de esa hora comenzará la jornada nocturna, que irá hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente.

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Con esta modificación, el trabajo realizado después de las 7:00 p. m. deberá recibir el recargo nocturno correspondiente. Antes de este cambio, la jornada nocturna iniciaba a las 9:00 p. m. La exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, señaló durante la discusión del proyecto que estas medidas representan la recuperación de derechos laborales que habían sido modificados por la Ley 789 de 2002.

"Hay 2 artículos que son para nosotros fundamentales, porque son la recuperación de derechos de los trabajadores y trabajadoras, que la Ley 789 había recortado, como es el caso de la jornada diurna y jornada nocturna que debe tener un recargo del 35% y el de pagos de dominicales y festivos que está hoy en el 75% y se vuelve a lo que se tenía que era el ciento por ciento de manera progresiva", indico.



Gremios advierten sobre aumento en costos laborales

Desde distintos sectores empresariales se han manifestado preocupaciones por el impacto económico que traerán estos cambios. La directora de Acopi Bogotá Cundinamarca, María Alejandra Osorio, explicó que la reducción de la jornada laboral y el aumento en los recargos implicarán mayores costos operativos para las compañías, especialmente aquellas intensivas en mano de obra.

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La dirigente gremial indicó que sectores como comercio, manufactura, vigilancia, restaurantes, hoteles y empresas con turnos continuos podrían enfrentar mayores gastos relacionados con personal y reorganización de horarios. "Trabajar menos no nos va a hacer producir más y eso es una preocupación grande que debemos tener en el país y una discusión abierta. Lo que necesita el país es mayor producción, generar mayor riqueza y no solamente pensar en cómo redistribuirla".

"Si seguimos redistribuyendo lo poco que se produce, realmente estamos redistribuyendo más pobreza y más desigualdad en nuestro sector 'más popular'. Creemos que estas medidas deberían estar acompañadas de altos niveles de tecnificación o de generación de valor agregado", agregó. También señaló que las empresas deberán ajustar sus esquemas de operación para cubrir las nuevas jornadas, particularmente en actividades nocturnas y trabajos realizados durante fines de semana y festivos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co