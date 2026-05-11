Resultados Dorado Tarde, último sorteo del lunes 11 de mayo de 2026: números ganadores

La expectativa se apodera nuevamente de los apostadores en el inicio de esta segunda semana de mayo. El Dorado Tarde, uno de los sorteos de chance más arraigados en el corazón de los colombianos, ha vuelto a poner a girar sus tómbolas para definir el destino de miles de tiquetes que buscan el premio mayor. Este juego de azar, conocido por su transparencia y por la rapidez con la que entrega sus resultados, se ha convertido en un ritual diario para quienes confían en sus números de la suerte.



Números ganadores del lunes 11 de mayo

A continuación, detallamos el número ganador del sorteo realizado hoy, lunes 11 de mayo:



Número Ganador:

La Quinta (balota adicional):

(Nota: Este espacio será actualizado con los resultados oficiales tan pronto como finalice el sorteo a las 3:25 p.m.)



¿Cómo jugar y cuál es el costo de la apuesta?

El Dorado Tarde se juega bajo la modalidad de chance o apuesta permanente. A diferencia de una lotería de billete impreso, aquí el apostador tiene la libertad de elegir su propio número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y el monto que desea invertir.

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Se puede participar desde apuestas mínimas de $500 o $1.000 pesos (más el IVA del 19%) en cualquier punto de las redes autorizadas como Paga Todo en Bogotá y Cundinamarca, o mediante aplicaciones móviles oficiales. Además, desde el año pasado, se ha popularizado la modalidad de la "Quinta Balota", un número adicional que permite multiplicar las opciones de ganar si se acierta junto con las cifras principales.



Horarios y transmisión: ¿Dónde ver el sorteo?

Este sorteo se realiza de lunes a sábado en un horario estrictamente vespertino: las 3:25 p. m. (o 3:30 p. m. según ajustes de programación). La transparencia está garantizada por la supervisión de delegados de la Lotería de Bogotá y la Secretaría de Gobierno. Los colombianos pueden seguir la transmisión en directo a través del Canal 1. En caso de no ver la señal en vivo, los resultados se publican minutos después en los terminales de venta y portales oficiales.



Plan de premios del Dorado Tarde

El plan de premios del Dorado Tarde es proporcional a lo apostado, siguiendo la normativa nacional:



4 cifras (Directo): Paga 4.500 veces el valor apostado.

Paga el valor apostado. 3 cifras (Directo): Paga 400 veces lo apostado.

Paga lo apostado. 2 cifras (Pata): Paga 50 veces lo apostado.

Paga lo apostado. 1 cifra (Uña): Paga 5 veces lo apostado.

También existen modalidades combinadas que pagan valores menores pero aumentan las probabilidades de acierto al no importar el orden de los números.



¿Qué hacer si resulta ganador?

Si su número coincide con el resultado oficial, debe seguir estos pasos para reclamar su premio de forma segura:



Proteja su tiquete: El formulario original es el único documento válido. No debe tener tachaduras, estar roto ni mojado. Documentación: Diríjase a un punto de venta autorizado con su cédula de ciudadanía original. Para premios superiores a cierto monto (aprox. $2.259.000 o 48 UVT), se le practicará una retención por ganancias ocasionales del 20%. Plazos: Por ley, tiene hasta un año para cobrar su premio. Después de este tiempo, los recursos son transferidos al sistema de salud público.

El sorteo "El Dorado" debe su nombre a la mítica leyenda prehispánica que situaba un tesoro inimaginable en la laguna de Guatavita. Fue creado para complementar la oferta de la Lotería de Bogotá, evolucionando desde un sorteo único hasta convertirse en una familia de juegos (Dorado Mañana, Tarde, Noche y Festivos). Hoy en día, es una de las principales fuentes de recaudo para el sector salud en Colombia, uniendo la ilusión del premio con el beneficio social.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.