Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 3 de febrero de 2026: números ganadores

Hay una nueva oportunidad para los colombianos que apostaron El Sinuano Día este martes, 3 de febrero de 2026. El chance, popular en la costa Caribe, juega todos los días, incluyendo los festivos, a las 2:30 de la tarde. La transmisión se lleva a cabo en YouTube en cuentas autorizadas.

Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 3 de febrero de 2026

Número ganador de cuatro cifras :

: Quinta cifra:

El sorteo de El Sinuano Día se realiza con baloteras y bajo un procedimiento ya definido. Durante el sorteo participan un notario y delegados autorizados, encargados de acompañar y verificar cada una de las etapas del proceso. La transmisión se realiza en directo a través de los canales oficiales, donde se puede observar el desarrollo completo del sorteo, desde el inicio hasta la extracción y validación del número ganador.



¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega bajo un esquema definido y sus resultados se difunden a través de los canales oficiales. El sorteo se rige por las normas establecidas por la entidad que regula el juego en el país y tiene como objetivo acertar las cuatro cifras en el mismo orden en el que son extraídas. También existen modalidades que permiten apostar por combinaciones de tres o dos cifras, con montos y premios distintos. El juego incluye, además, la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se utiliza en determinadas apuestas y que se incorpora al resultado según la modalidad elegida.



Últimos resultados de El Sinuano

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 02 febrero 2026 7063 Sinuano Noche 02 febrero 2026 9408 Sinuano Día 01 febrero 2026 0905 Sinuano Noche 01 febrero 2026 3371 Sinuano Día 31 enero 2026 0297 Sinuano Noche 31 enero 2026 9512 Sinuano Día 30 enero 2026 3548 Sinuano Noche 30 enero 2026 5143 Sinuano Día 29 enero 2026 8047 Sinuano Noche 29 enero 2026 0660 Sinuano Día 28 enero 2026 9195 Sinuano Noche 28 enero 2026 7089 Sinuano Día 27 enero 2026 2035 Sinuano Noche 27 enero 2026 2443 Sinuano Día 26 enero 2026 0985 Sinuano Noche 26 enero 2026 6660 Sinuano Día 25 enero 2026 4674 Sinuano Noche 25 enero 2026 2448 Sinuano Día 24 enero 2026 8584 Sinuano Noche 24 enero 2026 8756 Sinuano Día 23 enero 2026 5385 Sinuano Noche 23 enero 2026 8450 Sinuano Día 22 enero 2026 3635 Sinuano Noche 22 enero 2026 7444 Sinuano Día 21 enero 2026 4078 Sinuano Noche 21 enero 2026 0419 Sinuano Día 20 enero 2026 4712 Sinuano Noche 20 enero 2026 9686 Sinuano Día 19 enero 2026 5402 Sinuano Noche 19 enero 2026 0547 Sinuano Día 18 enero 2026 2379 Sinuano Noche 18 enero 2026 5141 Sinuano Día 17 enero 2026 7311 Sinuano Noche 17 enero 2026 7755 Sinuano Día 16 enero 2026 3687 Sinuano Noche 16 enero 2026 7450 Sinuano Día 15 enero 2026 0534 Sinuano Noche 15 enero 2026 8358

Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL