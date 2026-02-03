En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
REUNIÓN PETRO-TRUMP
FRENTE FRÍO EN COLOMBIA
NICOLÁS MADURO
LLUVIAS EN BOGOTÁ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Día, último sorteo del martes 3 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Día, último sorteo del martes 3 de febrero de 2026: números ganadores

Recuerde que, si coincide con el número ganador más la quinta cifra, el valor del premio aumentará. Consulte EN VIVO los resultados de este martes.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 3 de feb, 2026
Comparta en:
Caribeña Día 3 de febrero de 2026: resultados, números ganadores de hoy
Caribeña Día 3 de febrero de 2026: resultados, números ganadores de hoy -
Archivo/Getty Images

Este 3 de febrero de 2026 se realiza un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances más importantes en la región Caribe colombiana. Recuerde que este juego se transmite por YouTube en canales autorizados a las 2:30 de la tarde. El resultado de La Caribeña Día se publica minutos después del sorteo. El número ganador tiene cuatro cifras. Si también coincide la quinta cifra, el valor del premio aumenta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Resultados Caribeña Día último sorteo martes 3 de febrero de 2026

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

Tenga presente que, para reclamar el premio, el boleto debe entregarse en buen estado y sin cambios, ya que es el único documento válido cuando el número resulta ganador.

Últimos resultados de La Caribeña

SorteoFechaResultado
Caribeña Día02 febrero 20260852
Caribeña Noche02 febrero 20264070
Caribeña Día01 febrero 20260468
Caribeña Noche01 febrero 20260131
Caribeña Día31 enero 20262568
Caribeña Noche31 enero 20262274
Caribeña Día30 enero 20264872
Caribeña Noche30 enero 20265064
Caribeña Día29 enero 20261256
Caribeña Noche29 enero 20262234
Caribeña Día28 enero 20267391
Caribeña Noche28 enero 20263103
Caribeña Día27 enero 20262621
Caribeña Noche27 enero 20265835
Caribeña Día26 enero 20269356
Caribeña Noche26 enero 20264264
Caribeña Día25 enero 20261217
Caribeña Noche25 enero 20261568
Caribeña Día24 enero 20269343
Caribeña Noche24 enero 20267768
Caribeña Día23 enero 20264823
Caribeña Noche23 enero 20268498
Caribeña Día22 enero 20263168
Caribeña Noche22 enero 20266365
Caribeña Día21 enero 20263563
Caribeña Noche21 enero 20262727
Caribeña Día20 enero 20262426
Caribeña Noche20 enero 20268782
Caribeña Día19 enero 20262644
Caribeña Noche19 enero 20265624
Caribeña Día18 enero 20267994
Caribeña Noche18 enero 20264991
Caribeña Día17 enero 20265444
Caribeña Noche17 enero 20269949
Caribeña Día16 enero 20263900
Caribeña Noche16 enero 20269433
Caribeña Día15 enero 20269168
Caribeña Noche15 enero 20266921

¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas de La Caribeña Día permiten participar con diferentes valores. El monto mínimo es de 500 pesos colombianos y el máximo autorizado es de 10.000 pesos. Esto habilita varias opciones de juego según el presupuesto disponible. En caso de obtener un premio, el proceso de cobro depende del valor ganado, el cual se calcula en UVT (Unidad de Valor Tributario).

Últimas Noticias

  1. Sinuano Día 3 de febrero de 2026: resultados, números ganadores
    Sinuano Día 3 de febrero de 2026: resultados, números ganadores -
    El Sinuano - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 3 de febrero de 2026: números ganadores

  2. ¿Cuánto son $100 dólares en pesos colombianos hoy 3 de febrero de 2026?
    ¿Cuánto son $100 dólares en pesos colombianos hoy 3 de febrero de 2026? -
    Getty Images
    ECONOMÍA

    ¿Cuánto son $100 dólares en pesos colombianos hoy 3 de febrero de 2026? La moneda sigue cayendo

Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. En el caso de premios entre 48 y 181 UVT, además de los requisitos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, el cual se encuentra disponible en los puntos de venta autorizados.

Cuando el premio es igual o superior a 182 UVT, se solicitan los documentos básicos y una certificación bancaria vigente, con fecha de expedición no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica y el plazo estimado es de ocho días hábiles. Para participar en el sorteo, se debe adquirir el tiquete en un punto autorizado, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, ya que este es obligatorio para el cobro de cualquier premio.

Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.
  • Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

La Caribeña

Loterías

Economía servicios

Publicidad

Publicidad

Publicidad