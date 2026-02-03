Resultados Caribeña Día, último sorteo del martes 3 de febrero de 2026: números ganadores

Este 3 de febrero de 2026 se realiza un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances más importantes en la región Caribe colombiana. Recuerde que este juego se transmite por YouTube en canales autorizados a las 2:30 de la tarde. El resultado de La Caribeña Día se publica minutos después del sorteo. El número ganador tiene cuatro cifras. Si también coincide la quinta cifra, el valor del premio aumenta.

Resultados Caribeña Día último sorteo martes 3 de febrero de 2026

Número ganador :

: Quinta cifra:

Tenga presente que, para reclamar el premio, el boleto debe entregarse en buen estado y sin cambios, ya que es el único documento válido cuando el número resulta ganador.



Últimos resultados de La Caribeña

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 02 febrero 2026 0852 Caribeña Noche 02 febrero 2026 4070 Caribeña Día 01 febrero 2026 0468 Caribeña Noche 01 febrero 2026 0131 Caribeña Día 31 enero 2026 2568 Caribeña Noche 31 enero 2026 2274 Caribeña Día 30 enero 2026 4872 Caribeña Noche 30 enero 2026 5064 Caribeña Día 29 enero 2026 1256 Caribeña Noche 29 enero 2026 2234 Caribeña Día 28 enero 2026 7391 Caribeña Noche 28 enero 2026 3103 Caribeña Día 27 enero 2026 2621 Caribeña Noche 27 enero 2026 5835 Caribeña Día 26 enero 2026 9356 Caribeña Noche 26 enero 2026 4264 Caribeña Día 25 enero 2026 1217 Caribeña Noche 25 enero 2026 1568 Caribeña Día 24 enero 2026 9343 Caribeña Noche 24 enero 2026 7768 Caribeña Día 23 enero 2026 4823 Caribeña Noche 23 enero 2026 8498 Caribeña Día 22 enero 2026 3168 Caribeña Noche 22 enero 2026 6365 Caribeña Día 21 enero 2026 3563 Caribeña Noche 21 enero 2026 2727 Caribeña Día 20 enero 2026 2426 Caribeña Noche 20 enero 2026 8782 Caribeña Día 19 enero 2026 2644 Caribeña Noche 19 enero 2026 5624 Caribeña Día 18 enero 2026 7994 Caribeña Noche 18 enero 2026 4991 Caribeña Día 17 enero 2026 5444 Caribeña Noche 17 enero 2026 9949 Caribeña Día 16 enero 2026 3900 Caribeña Noche 16 enero 2026 9433 Caribeña Día 15 enero 2026 9168 Caribeña Noche 15 enero 2026 6921

¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas de La Caribeña Día permiten participar con diferentes valores. El monto mínimo es de 500 pesos colombianos y el máximo autorizado es de 10.000 pesos. Esto habilita varias opciones de juego según el presupuesto disponible. En caso de obtener un premio, el proceso de cobro depende del valor ganado, el cual se calcula en UVT (Unidad de Valor Tributario).

Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. En el caso de premios entre 48 y 181 UVT, además de los requisitos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, el cual se encuentra disponible en los puntos de venta autorizados.



Cuando el premio es igual o superior a 182 UVT, se solicitan los documentos básicos y una certificación bancaria vigente, con fecha de expedición no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica y el plazo estimado es de ocho días hábiles. Para participar en el sorteo, se debe adquirir el tiquete en un punto autorizado, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, ya que este es obligatorio para el cobro de cualquier premio.



Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL