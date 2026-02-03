¿Cuánto son $100 dólares en pesos colombianos hoy 3 de febrero de 2026? La moneda sigue cayendo

La Tasa Representativa del Mercado para este martes 3 de febrero de 2026 se fijó en 3.628,16 pesos por dólar. Este precio muestra un cambio frente al valor que estuvo vigente ayer, lunes 2 de febrero de 2026. En esa jornada, la TRM fue de 3.670,47 pesos por dólar, por lo que el nivel de hoy implica una diferencia de 42,31 pesos menos. En términos simples, el dólar de referencia bajó poco más de cuarenta pesos en un solo día, un movimiento que se reflejó directamente en la TRM certificada para hoy.

El descenso entre el lunes y el martes se dio luego de una sesión en la que el dólar se negoció mayormente a la baja, con operaciones que marcaron un rango amplio entre máximos cercanos a 3.669 pesos y mínimos alrededor de 3.600 pesos, antes de cerrar cerca de 3.614 pesos en el mercado spot. Ese promedio fue el que terminó reflejándose en la TRM de este martes.



Más allá de la variación frente al día anterior, también resulta útil revisar lo que ha ocurrido con el dólar en lo corrido del año. El 2026 arrancó con una TRM de 3.757,08 pesos por dólar, vigente el 1 de enero. Al comparar ese punto de partida con el valor de hoy, se observa una diferencia de 128,92 pesos menos. Esto significa que, desde el inicio del año hasta este 3 de febrero, el precio oficial del dólar ha registrado una baja acumulada de alrededor de 3,4%.



¿Cuánto son 100 dólares en pesos colombianos este 3 de febrero de 2026?

Con la Tasa Representativa del Mercado fijada en 3.628,16 pesos por dólar, el cálculo para saber a cuánto equivalen 100 dólares en pesos colombianos es directo. Basta con multiplicar el valor de un dólar por cien. El resultado para este martes 3 de febrero de 2026 es el siguiente:



100 dólares equivalen a 362.816 pesos colombianos, según la TRM vigente.

Esta cifra se obtiene al aplicar la tasa oficial certificada para la jornada y es la que suele utilizarse como referencia general en notas informativas, comparaciones y estimaciones rápidas.



¿Qué esperar del dólar para la semana del 2 al 6 de febrero de 2026?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, compartió con Noticias Caracol cuál es su análisis respecto al comportamiento del dólar para esta semana: "De cara al cierre de la semana, el mercado se mantiene en una fase de ajuste táctico tras el fuerte rally observado en activos de riesgo y monedas emergentes durante las semanas previas. La corrección reciente en commodities y el rebote del dólar reflejan un reordenamiento de expectativas, donde el foco vuelve a centrarse en la trayectoria del mercado laboral estadounidense y en cuánto tiempo la Reserva Federal podría mantener una política monetaria restrictiva. A este escenario se suma un contexto geopolítico aún frágil, con tensiones latentes en Medio Oriente que podrían introducir episodios adicionales de volatilidad en los próximos días".



El experto agrega que "en un escenario favorable para el dólar, si los datos de empleo en Estados Unidos sorprenden al alza, particularmente en creación de empleo, crecimiento salarial y reducción de la tasa de desempleo, el mercado podría reforzar la narrativa de una economía aún resiliente. En este escenario, se consolidaría la expectativa de tasas de interés más altas por más tiempo, impulsando un nuevo tramo de fortaleza del dólar. Como consecuencia, los commodities podrían extender su corrección bajista y las monedas emergentes verían presiones adicionales. En este contexto, el USD/COP podría volver a testear niveles cercanos a $3.700, reflejando una pausa en el rally de las monedas emergentes".

"Por el contrario, si las cifras laborales confirman una desaceleración gradual, el mercado retomaría la visión de un ajuste monetario más cercano, debilitando nuevamente al dólar. Este escenario favorecería un rebote en los commodities y un retorno de flujos hacia activos emergentes. En este escenario, el USD/COP encontraría espacio para extender su caída hacia la zona de $3.580”, puntualizó.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL