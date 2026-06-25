Resultados Dorado Tarde, último sorteo jueves 25 de junio de 2026: números ganadores

La recta final del mes de junio avanza con la expectativa al máximo para la comunidad de apostadores en el centro del país. Este jueves, el Dorado Tarde vuelve a convocar a la suerte y a la intuición de miles de colombianos, consolidándose como uno de los sorteos de chance diarios más estables y de mayor tradición en el mercado. Respaldado plenamente por la Lotería de Bogotá, este juego de azar ofrece una mecánica ágil y transparente, ideal para quienes buscan una recompensa inmediata mientras contribuyen de forma directa a la salud pública nacional.



Números ganadores del sorteo del 25 de junio

A continuación, los números ganadores del sorteo de hoy, jueves 25 de junio:



Número Ganador: 7 - 4 - 9 - 4

La Quinta (balota adicional): 5

(Nota editorial: Este recuadro informativo se actualizará en tiempo real con los datos oficiales inmediatamente finalice el sorteo a las 3:25 p.m.)



¿Cómo jugar al Dorado Tarde y cuál es su costo?

A diferencia de las loterías tradicionales que exigen la compra de un billete físico preimpreso de valor fijo, el Dorado Tarde opera bajo la modalidad de chance o apuesta permanente. Esto le otorga total flexibilidad al apostador, quien tiene la libertad de diseñar su jugada: elige un número de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999) y define de manera autónoma el presupuesto que desea invertir.

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Se puede participar con apuestas mínimas que van desde $500 o $1.000 pesos (más el 19% del IVA correspondiente) en cualquier punto de la extensa red física autorizada, como Paga Todo, o a través de los portales web y aplicaciones móviles oficiales habilitadas.



Estructura del plan de premios

El atractivo del Dorado Tarde radica en su plan de premios proporcional, el cual se liquida con base en el monto neto apostado (sin incluir el IVA) según las siguientes categorías de acierto:



4 cifras (Directo): El jugador recibe 4.500 veces el valor de lo invertido.

El jugador recibe el valor de lo invertido. 3 cifras (Directo): Paga 400 veces el valor de la apuesta.

Paga el valor de la apuesta. 2 cifras (Pata): Retribuye 50 veces la inversión inicial.

Retribuye la inversión inicial. 1 cifra (Uña): Otorga 5 veces lo jugado.

Adicionalmente, existe la alternativa del chance combinado, la cual permite ganar si las cifras seleccionadas aparecen en cualquier orden. Aunque esta modalidad reduce el factor de ganancia, eleva de forma significativa las probabilidades estadísticas de éxito.



Requisitos legales para reclamar el premio

En caso de que su combinación resulte favorecida este jueves, es indispensable seguir el protocolo establecido por la normativa vigente para efectuar el cobro de manera segura:



Custodia del tiquete: El formulario original impreso es el único soporte legal para reclamar el dinero. Debe mantenerse intacto, libre de tachaduras, enmiendas o humedad. Identificación: Es de carácter estrictamente obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original al momento del trámite. Lugar de pago: Las sumas menores se redimen inmediatamente en cualquier punto de la red autorizada. Si el premio supera el tope legal de 48 UVT (aproximadamente $2.259.000 pesos), el trámite se realiza en las oficinas administrativas de la concesionaria, donde se aplicará la retención del 20% por concepto de impuesto a las Ganancias Ocasionales. Caducidad: De acuerdo con la Ley 1393, el ganador cuenta con un plazo máximo de un año calendario para reclamar los fondos antes de que sean transferidos al sistema de salud.

El nombre de este sorteo rinde un homenaje directo a la mítica leyenda prehispánica de El Dorado, una narrativa de prosperidad fuertemente arraigada en la historia de la Sabana de Bogotá y la cultura muisca. Diseñado originalmente como una alternativa de juego diario por la Lotería de Bogotá, el Dorado evolucionó con el paso de las décadas hasta consolidar una familia de sorteos que cubre diferentes momentos del día (Mañana, Tarde, Noche y Festivos), manteniendo como eje central su compromiso de transferir millonarios recursos diarios al bienestar social y los hospitales de la nación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.