Resultados Caribeña Día, último sorteo del jueves 25 de junio de 2026: números ganadores

El mundo de los juegos de azar en Colombia mantiene su dinamismo habitual este jueves 25 de junio de 2026, una fecha en la que miles de apostadores en todo el territorio nacional, y especialmente en la región Caribe, aguardan con entusiasmo los resultados de La Caribeña Día. Este popular sorteo, que se ha consolidado como uno de los favoritos por su frecuencia y diversas modalidades de premiación, se realiza de manera ininterrumpida todos los días de la semana, incluyendo domingos y festivos, a las 2:30 de la tarde.



Resultados Caribeña Día, último sorteo del jueves 25 de junio de 2026

Como es costumbre, la transmisión en vivo a través de los canales autorizados y plataformas como YouTube permite a los participantes verificar en tiempo real si su suerte ha cambiado. A continuación, presentamos el espacio destinado para el reporte oficial del sorteo de esta tarde:



Números ganadores : 7352

: 7352 La “Quinta” cifra: 3

Es fundamental recordar que para este sorteo, la quinta cifra es un componente vital de la información oficial, ya que acertar este número adicional puede incrementar significativamente el valor del premio según las reglas establecidas para cada modalidad de juego. El boleto físico se constituye como el único respaldo legal de la apuesta, por lo que los expertos recomiendan conservarlo en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras, para poder efectuar cualquier reclamo ante las entidades correspondientes.

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Para poner en perspectiva la dinámica del juego esta semana, el pasado miércoles 24 de junio, el número favorecido fue el 9377, acompañado por la quinta cifra 4. Por otro lado, al inicio de la semana, específicamente el lunes 22 de junio, la combinación ganadora fue el 7523 con la quinta cifra 7. Estos resultados demuestran la aleatoriedad y la transparencia de un sorteo que permite apuestas que van desde los $500 hasta los $10.000 pesos colombianos.



¿Cómo participar de la Caribeña Día?

La versatilidad de La Caribeña Día es uno de sus mayores atractivos, ofreciendo múltiples formas de ganar que se adaptan al presupuesto y la estrategia de cada apostador. Entre las modalidades más destacadas se encuentran:



Cuatro cifras directo (Superpleno): Requiere acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: El premio se otorga si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras (Directo o Combinado): Enfocado en las últimas tres cifras del número ganador. Dos cifras (“Pata”) y Una cifra (“Uña”): Modalidades que premian el acierto de las últimas posiciones del número oficial.

En cuanto al cobro de los premios, estos se liquidan basándose en la Unidad de Valor Tributario (UVT) y el proceso varía según la cuantía. Para premios menores a 48 UVT, basta con presentar el tiquete original y el documento de identidad con su respectiva copia. Si el monto oscila entre 48 y 181 UVT, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT en los puntos autorizados.

Para aquellos afortunados que obtengan premios de 182 UVT o más, el protocolo exige, además de los documentos básicos, una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días), ya que el pago se realiza exclusivamente mediante transferencia electrónica en un plazo estimado de ocho días hábiles. La transparencia en estos procesos asegura que el dinero llegue de manera segura a los ganadores legítimos que han cumplido con todas las normativas de validación.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

