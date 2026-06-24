Mamá de Natalia Villalba recuerda última conversación con la modelo: "Quería ir a Cúcuta"

Las autoridades en Bogotá siguen avanzando en la investigación del atroz crimen contra la modelo Natalia Villalba, quien fue hallada sin vida dentro de una maleta en Bogotá. Mientras las pesquisas se llevan a cabo para encontrar a los responsables, en Cúcuta, ciudad natal de la mujer, su familia enfrenta el duelo y exige justicia.

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Por ahora, lo que han revelado los investigadores es que la modelo de 36 años fue abandonada en un apartamento en el norte de Bogotá, en la localidad de Chapinero. El hallazgo lo hizo una trabajadora de limpieza del edificio, quien al no tener respuesta decidió entrar al inmueble y encontró la maleta dentro de la ducha, la cual estaba abierta. Las principales sospechas recaen sobre algunos ciudadanos extranjeros que visitaron a la modelo días antes del hallazgo.



Mamá de Natalia Villalba habló por última vez con ella el miércoles 17 de junio

En medio de una entrevista con la emisora Caracol Radio, Claudia Villalba contó detalles de lo último que supo sobre su hija, antes de que fuera hallada sin vida en Bogotá. Detalló que hablaron por teléfono por última vez el pasado miércoles 17 de junio, cuando la modelo le manifestó sus intenciones de ir a verla en Cúcuta.

"Hablé con ella el miércoles y me dijo que quería ir a Cúcuta a votar y yo le dije que no, que se quedara en Bogotá", aseguró la mujer. Tras esa conversación, el paradero de Natalia Villalba fue desconocido para todos sus familiares, pues no volvió a responder ningún mensaje.



Claudia Villalba señaló que al día siguiente, como de costumbre, le envió un mensaje a su hija para saludarla, pero a Natalia no le llegaban los textos. Ese día la mamá de la modelo cucuteña alertó a la familia sobre la situación, indicando que no era posible contactarla y varios familiares empezaron a tratar de comunicarse con ella sin éxito.



"El jueves la saludé y ya no le llegaban los mensajes. Empezamos todos a escribirle. Yo, mi hijo, por todos los medios. Le escribimos hasta por Instagram y tampoco respondió", detalló Villalba en la emisora y agregó que ningún integrante de la familia estaba en Bogotá, por lo que "no había quien fuera al hotel".

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La familia Villalba pasó esos días en medio de la angustia, hasta que el nombre de Natalia Villalba se convirtió en noticia nacional al ser hallada sin vida en el apartamento. “Me enteré porque una hermana me llamó a decirme que había salido la noticia. Yo no lo creía hasta que mi esposo me confirmó”.

La mamá de la modelo señaló que está igual de desconcertada que las autoridades con la manera en la que fue hallada su hija. Señaló que Natalia vivía en Bogotá desde hace 17 años, que era diseñadora gráfica y trabajaba como modelo. Sobre su vida personal indicó que "nunca me dijo que tenía una pareja. No sabía, la verdad. Solo sé que entraron dos extranjeros y, pues, dicen que fue el último el que la asesinó”.

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También confirmó un detalle que ha llamado la atención de las autoridades y es que el celular de Natalia Villalba no aparece. "Solo aparece el computador, creo que el tipo que la asesinó se lo llevó", concluyó la mujer.

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación sigue avanzando en la investigación de los hechos, pidiendo ayuda de Migración Colombia para obtener información sobre el último extranjero que estuvo con la modelo en el inmueble, así como también intentan establecer la identidad de más de 10 personas que ingresaron al apartamento en las semanas anteriores. El cuerpo de la modelo permanece en Medicina Legal, donde se llevan a cabo los exámenes forenses para determinar la causa de muerte.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co