Resultados de Baloto y Revancha hoy 24 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Baloto y Revancha realizan este miércoles 24 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteos que concentra la atención de miles de personas en Colombia. Como ocurre en cada edición, los participantes permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales para verificar si los números seleccionados coinciden con las combinaciones favorecidas y así conocer si obtuvieron alguno de los premios disponibles.



Estos sorteos se mantienen entre los juegos de suerte y azar más populares del país debido a sus acumulados multimillonarios y a la posibilidad de participar simultáneamente en dos sorteos con una misma combinación numérica. Una vez concluye la transmisión oficial, los resultados son divulgados a través de los canales autorizados para consulta de todos los jugadores.



Resultados de Baloto y Revancha del 24 de junio de 2026

Tras la realización del sorteo correspondiente a esta jornada, estos son los números ganadores:

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Baloto



Números ganadores: 43 - 14 - 12 - 30 - 36

43 - 14 - 12 - 30 - 36 Superbalota: 14

Revancha



Números ganadores: 17 - 36 - 08 - 41 - 31

17 - 36 - 08 - 41 - 31 Superbalota: 08

La modalidad Revancha brinda una segunda oportunidad de ganar utilizando la misma combinación seleccionada para Baloto, pero con un acumulado independiente y una extracción diferente.

¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

La mecánica de Baloto consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. Para obtener el premio mayor es necesario acertar la combinación completa anunciada durante el sorteo.



Al momento de realizar la jugada, los participantes también pueden adquirir la opción Revancha, que permite participar automáticamente en un segundo sorteo utilizando la misma selección de números.



Esta modalidad amplía las posibilidades de obtener un premio sin necesidad de registrar una combinación adicional.

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¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que este documento constituye el soporte indispensable para validar cualquier proceso de cobro.

Generalmente, para reclamar un premio se requiere:



Presentar el comprobante original de la jugada.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos por el operador para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen cobrarse en puntos autorizados, mientras que las sumas más altas deben tramitarse directamente ante la entidad operadora.

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Asimismo, los premios obtenidos están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes en Colombia, por lo que pueden aplicarse las retenciones correspondientes antes de efectuar el pago.

El operador recomienda revisar los resultados únicamente a través de canales oficiales y verificar cuidadosamente los datos impresos en el tiquete antes de iniciar cualquier trámite.

También aconseja no compartir fotografías completas de los comprobantes en redes sociales o aplicaciones de mensajería, con el fin de proteger la información asociada a la jugada.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co