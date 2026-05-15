Precio del dólar en Colombia hoy, 15 de mayo de 2026: Tasa Representativa del Mercado este viernes

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este viernes 15 de mayo de 2026 se ubicó en $3.784,70 por dólar, según la certificación oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia. La cotización oficial del dólar en Colombia registró una reducción de $10,21 frente a la jornada anterior, cuando la TRM cerró en $3.794,91. La variación diaria representa una caída de 0,27%, manteniendo al dólar dentro de un rango que durante las últimas semanas ha mostrado movimientos constantes.

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A pesar del retroceso diario, el comportamiento acumulado continúa mostrando una tendencia de incremento si se compara con otros periodos recientes. Hace una semana, la TRM estaba en $3.729,27, lo que significa que actualmente el dólar se encuentra $55,43 por encima de ese valor. Frente a los últimos 30 días, el incremento alcanza los $205,88, teniendo en cuenta que a mediados de abril la tasa rondaba los $3.578,82.

En el balance del año, la diferencia también sigue siendo positiva. Desde el 1 de enero de 2026, cuando la TRM se ubicaba en $3.757,08, el dólar ha aumentado cerca de $27,62. Sin embargo, en la comparación anual el comportamiento es distinto. Hace doce meses la divisa se negociaba en $4.194,18, por lo que el precio actual representa una reducción de más de $409.



Los registros históricos de mayo muestran que el dólar ha mantenido una tendencia de recuperación gradual durante el mes. El 6 de mayo la TRM era de $3.723,33; el 8 de mayo pasó a $3.729,27 y desde entonces continuó aumentando hasta acercarse nuevamente a los $3.800.



¿Cómo se ha comportado el dólar en los últimos 30 días?

De acuerdo con los datos publicados para la jornada, hace 30 días era de $3.631,49. Esto evidencia un aumento de más de $127 en el último mes. Sin embargo, en la comparación anual el dólar continúa por debajo de los niveles registrados en mayo de 2025, cuando la tasa superaba los $4.239.



Durante los últimos días, la tendencia del dólar en Colombia ha sido catalogada como alcista, luego de varias jornadas consecutivas con incrementos en la cotización oficial. Aunque las variaciones diarias han sido moderadas, el acumulado mensual refleja un cambio importante frente al comportamiento que traía la moneda desde comienzos de año.

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La evolución del dólar seguirá siendo clave durante las próximas semanas, especialmente para sectores relacionados con comercio exterior, turismo, importaciones y pagos internacionales. Mientras tanto, el mercado continuará atento a las decisiones económicas globales y al comportamiento de los inversionistas frente a los activos emergentes.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad

Precio de compra

Precio de venta

Bogotá D.C.

$ 3.610

$ 3.680

Medellín

$ 3.600

$ 3.740

Cali

$ 3.520

$ 3.650

Cartagena

$ 3.750

$ 3.980

Cúcuta

$ 3.640

$ 3.680

Pereira

$ 3.730

$ 3.800



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co