Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío: números ganadores sorteos del jueves 26 de marzo

La jornada de juegos de azar en Colombia de este jueves 26 de marzo llega con altas expectativas para los apostadores de todo el país. Las dos principales loterías que juegan esta noche, la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, ponen en juego planes de premios multimillonarios que buscan transformar la realidad financiera de sus ganadores.



Resultado Lotería de Bogotá del jueves 26 de marzo - sorteo 2736

La "Capitalina" jugó esta noche su premio mayor de 14.000 millones de pesos. Los resultados oficiales se confirman habitualmente después de las 10:45 p. m.



Premio Mayor:

Serie:

Resultado Lotería del Quindío del jueves 26 de marzo - sorteo 3008

Por su parte, la lotería del Eje Cafetero sortea hoy un premio mayor de 2.000 millones de pesos y un robusto plan de secos.



Premio Mayor:

Serie:

¿Cuándo y a qué hora ver los sorteos en vivo?

Ambas loterías realizan sus sorteos los jueves en horario nocturno, siempre y cuando no sea un día festivo (en cuyo caso se suelen reprogramar para el siguiente día hábil).



Lotería de Bogotá: El sorteo se transmite en vivo a través del Canal Uno entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. También puede seguirse por la señal de Facebook Live en su cuenta oficial.

El sorteo se transmite en vivo a través del entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. También puede seguirse por la señal de Facebook Live en su cuenta oficial. Lotería del Quindío: La transmisión se realiza por el Canal Regional Telecafé a partir de las 10:30 p. m. Los resultados se publican minutos después en sus redes sociales y página web oficial.

Es fundamental recordar que los resultados definitivos son aquellos que constan en las actas suscritas por los delegados de la Secretaría de Gobierno y los entes de control que supervisan la transparencia de las baloteras.



Guía para reclamar premios de lotería

Si tras verificar su billete físico o virtual confirma que es uno de los afortunados, debe seguir los siguientes pasos según el monto obtenido:



Premios menores a 5 millones de pesos: Estos pueden ser cobrados directamente en los puntos de venta autorizados (como Paga Todo en Bogotá o SuperGIROS en el Quindío) o con su lotero de confianza. Solo requiere presentar el billete original. Premios mayores o Secos: Para premios de alta cuantía, el ganador debe dirigirse a las sedes administrativas de la respectiva lotería. Es indispensable presentar:

Billete original en perfecto estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

en perfecto estado (sin tachaduras ni enmendaduras). Documento de identidad (Cédula de Ciudadanía original).

(Cédula de Ciudadanía original). Certificado de RUT actualizado.

actualizado. Certificación bancaria para el depósito de los fondos.

Tenga en cuenta que, según el Estatuto Tributario, a todo premio de lotería en Colombia se le aplica un descuento del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, más el descuento del 17% por el impuesto a ganadores que se destina directamente al sector salud.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.