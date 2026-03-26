Resultados Lotería del Quindío último sorteo del jueves 26 de marzo de 2026: números ganadores

La Lotería del Quindío, conocida tradicionalmente como "la de todos", llevó a cabo su sorteo ordinario este jueves 26 de marzo de 2026. Con un plan de premios que supera los 9.600 millones de pesos, miles de apostadores en todo el país estuvieron atentos a la transmisión para conocer si la suerte estuvo de su lado en esta jornada.

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Los sorteos de la Lotería del Quindío se realizan todos los jueves a las 10:30 p. m. En caso de que el jueves sea un día festivo, el sorteo se traslada habitualmente al siguiente día hábil. La transmisión en vivo puede seguirse a través del Canal Regional Telecafé, así como en las redes sociales oficiales de la entidad (Facebook Live y YouTube).



Resultados de la Lotería del Quindío del 26 de marzo

El sorteo número 3008, realizado en la noche de este jueves, arrojó el siguiente resultado para el premio mayor de 2.000 millones de pesos:



Número ganador:

Serie:

(Nota: El número ganador se actualiza automáticamente tras el cierre del sorteo oficial a las 10:30 p. m.)

La Lotería del Quindío nació tras la creación del departamento en 1966, con el objetivo primordial de generar recursos para la salud de los quindianos. Es una Empresa Industrial y Comercial del Estado que opera bajo estrictos estándares de transparencia.



Su plan de premios es uno de los más competitivos del Eje Cafetero e incluye:



Premio Mayor: $2.000 millones.

$2.000 millones. Súper Seco: $300 millones.

$300 millones. Secos de: $200 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones.

$200 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones. Aproximaciones: Pagos por coincidencia de serie, última cifra, dos primeras cifras, entre otros.

Además de los premios en efectivo, cada apuesta contribuye directamente al sistema de salud pública, cumpliendo con la misión social que ha caracterizado a la institución por décadas.



¿Cómo jugar y qué hacer si gana?

Para participar en la Lotería del Quindío, los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie de tres dígitos. Actualmente, el costo del billete completo es de 12.000 pesos, el cual consta de cuatro fracciones. Aquellos que prefieran una inversión menor pueden adquirir la fracción individual por solo 3.000 pesos, lo que les otorga el derecho a reclamar el 25 % del valor del premio obtenido.



Los billetes se pueden adquirir en puntos físicos autorizados como SuperGIROS, a través de loteros de confianza o mediante plataformas virtuales oficiales como Lottired o LotiColombia

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Si usted es el afortunado ganador de un premio, el proceso de reclamación varía según el monto. Los premios menores pueden cobrarse directamente en los puntos de venta autorizados o con el lotero de confianza. Para los premios mayores (superiores a 5 millones) debe dirigirse a las oficinas centrales de la Lotería en Armenia. Se requiere presentar el billete original en perfecto estado, fotocopia de la cédula, el RUT actualizado y una certificación bancaria activa.

Tenga en cuenta que sobre el valor del premio se aplica una retención en la fuente del 20 % por concepto de ganancias ocasionales.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.