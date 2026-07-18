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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Revancha: premios último sorteo del 18 de julio

Resultados Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Revancha: premios último sorteo del 18 de julio

Cada uno de estos juegos cuenta con mecanismos de control, auditoría y transmisión oficial que garantizan la transparencia del proceso. Siga EN VIVO los resultados de la jornada.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 18 de jul, 2026
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Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto hoy, sábado 7 de febrero de 2026: números ganadores
Números ganadores
Canva - Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto

En una nueva jornada de juegos de suerte y azar en Colombia, este sábado 18 de julio de 2026 se concentran los resultados de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca, Baloto y Revancha, cuatro de los sorteos más consultados por los apostadores del país.

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Las entidades responsables divulgarán los resultados a través de sus canales oficiales una vez concluyan los sorteos y se completen los procesos de verificación establecidos para cada modalidad de juego. Las autoridades recomiendan consultar únicamente fuentes oficiales para evitar información errónea o posibles fraudes.

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Resultados Lotería de Boyacá, último sorteo

La Lotería de Boyacá realiza este sábado 18 de julio su tradicional sorteo semanal. Una vez finalice la transmisión oficial y la entidad valide los resultados, este espacio se actualizará con la información correspondiente.

Número ganador: Por definir Serie: Por definir

La Lotería de Boyacá mantiene uno de los planes de premios más atractivos del país, con un premio mayor y múltiples categorías adicionales.

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Resultados Lotería del Cauca, último sorteo

La Lotería del Cauca también celebra este sábado 18 de julio de 2026 un nuevo sorteo semanal. Los resultados oficiales se publicarán una vez concluya la jornada.

Número ganador: Por definir Serie: Por definir

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Este sorteo continúa siendo uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano y se desarrolla bajo la supervisión de las autoridades competentes.

Baloto y Revancha

Baloto y Revancha vuelven a sortearse este sábado 18 de julio de 2026, ofreciendo la posibilidad de ganar premios multimillonarios.

Una vez finalice el sorteo y el operador valide la información, este espacio será actualizado con los resultados oficiales.

Baloto Números ganadores: Por definir Superbalota: Por definir

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Revancha Números ganadores: Por definir Superbalota: Por definir

Con una misma apuesta, los jugadores participan tanto en Baloto como en Revancha, aumentando las posibilidades de obtener alguno de los premios disponibles.

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Recomendaciones para los apostadores

Las autoridades recuerdan que es indispensable conservar el tiquete o comprobante en buen estado, ya que constituye el único documento válido para reclamar un premio. Asimismo, recomiendan no compartir fotografías completas del billete en redes sociales para prevenir posibles fraudes o suplantaciones.

Los premios están sujetos a los procesos de validación establecidos por cada operador y a las retenciones tributarias previstas en la legislación colombiana. Los resultados oficiales se publican únicamente después de concluir la verificación correspondiente, garantizando la transparencia de cada sorteo.

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