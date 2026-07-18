Resultados Caribeña Noche, último sorteo de hoy, sábado 18 de julio de 2026: números ganadores

El ambiente de expectativa vuelve a apoderarse de miles de apostadores en Colombia este sábado 18 de julio de 2026, con una nueva edición del sorteo de La Caribeña Noche, uno de los juegos de chance con mayor tradición en la región Caribe y amplia participación en todo el país.

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Como es habitual, el sorteo se desarrolla bajo los protocolos de seguridad y supervisión establecidos por las autoridades competentes, con el propósito de garantizar la transparencia del proceso y la correcta publicación de los resultados oficiales.

Número ganador de Caribeña Noche - Sábado 18 de julio de 2026

Al momento de esta publicación, el sorteo aún no finaliza.



Número ganador: Pendiente. La "Quinta" balota: Pendiente.



Esta información será actualizada una vez el operador confirme oficialmente la combinación ganadora.

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¿Cómo funciona este sorteo y cuándo se juega?

La Caribeña Noche utiliza un sistema de extracción de balotas que determina una combinación de cuatro cifras, comprendida entre el 0000 y el 9999. Además, se extrae una quinta balota, utilizada en algunas modalidades del juego.

Una de sus principales características es su frecuencia, ya que se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, ofreciendo oportunidades diarias para participar.

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¿Cómo jugar y cuánto cuesta la apuesta?

La Caribeña Noche funciona bajo la modalidad de chance, por lo que cada apostador puede elegir un número de cuatro cifras y definir libremente el valor de su apuesta.

Generalmente, las apuestas pueden realizarse desde $500 pesos colombianos, más los impuestos establecidos por la ley, en cualquiera de los puntos de venta autorizados o plataformas habilitadas por el operador.

¿Cuánto dinero se puede ganar?

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado.

Las principales categorías de premiación son:

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Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga el valor apostado. Tres cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga la apuesta. Dos cifras (Pata): paga 50 veces el valor apostado.

paga el valor apostado. Una cifra (Uña): paga cinco veces el valor apostado.

Por ejemplo, una apuesta de $2.000 a cuatro cifras directas puede entregar un premio bruto de $9 millones, antes de las retenciones legales correspondientes.

¿Cómo reclamar un premio?

Si su número resulta ganador, deberá conservar el comprobante original en perfecto estado, ya que constituye el único documento válido para reclamar el premio.

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Para efectuar el cobro generalmente será necesario presentar:

El tiquete original sin tachaduras ni alteraciones.

Documento de identidad vigente.

Los requisitos adicionales establecidos por el operador cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los de mayor monto deben reclamarse directamente ante las oficinas del concesionario.

Finalmente, recuerde que los premios están sujetos a las retenciones tributarias previstas en la legislación colombiana, incluido el impuesto por ganancias ocasionales cuando corresponda, y que el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo.