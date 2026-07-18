Resultados Lotería de Boyacá, último sorteo hoy sábado, 18 de julio de 2026: números ganadores

La Lotería de Boyacá vuelve a captar la atención de miles de colombianos este sábado 18 de julio de 2026 con una nueva edición de uno de los sorteos más tradicionales del país. Como cada fin de semana, los jugadores esperan conocer el número y la serie favorecidos con la ilusión de convertirse en los nuevos ganadores del millonario premio mayor y de los demás premios contemplados en el plan de incentivos de la entidad.

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El sorteo se realiza bajo la supervisión de las autoridades competentes y los resultados oficiales se publican una vez concluye la transmisión y el proceso de validación correspondiente.

Números ganadores Lotería de Boyacá - 18 de julio de 2026

Al momento de esta publicación, el sorteo aún no ha finalizado.



Número ganador: Pendiente.

Serie: Pendiente.



La información será actualizada una vez la Lotería de Boyacá confirme oficialmente el resultado del premio mayor.

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¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Para participar, los jugadores deben adquirir un billete completo o una fracción en distribuidores autorizados o por medio de las plataformas oficiales habilitadas. Cada billete cuenta con un número y una serie específicos que participan en el sorteo.

Una vez publicados los resultados oficiales, basta con comparar el número y la serie del billete con los resultados del premio mayor o de las demás categorías incluidas en el plan de premios.

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¿Cuánto cuesta la Lotería de Boyacá?

Los participantes pueden comprar el billete completo o únicamente una fracción, lo que permite ajustar el valor de la compra según el presupuesto de cada persona.

Quienes adquieren el billete completo tienen derecho a recibir el valor total del premio en caso de resultar ganadores, mientras que quienes compran una fracción reciben un premio proporcional.

¿Qué día juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza su sorteo todos los sábados en horario nocturno, generalmente alrededor de las 10:40 p. m.

Una vez finaliza la transmisión, los resultados oficiales son publicados en los canales autorizados para consulta de todos los participantes.

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¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá ofrece uno de los planes de premios más importantes del país. El Premio Mayor asciende aproximadamente a $15.000 millones.

Además, entrega diferentes premios secos y aproximaciones, entre ellos:

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Premio Fortuna.

Premios Alegría.

Premios Ilusión.

Premios Esperanza.

Premios Berraquera.

Premios Optimismo.

Premios Valentía.

Esta estructura permite que un mayor número de jugadores tenga posibilidades de obtener algún premio.

¿Qué hacer si se gana la Lotería de Boyacá?

Si resulta ganador, es fundamental conservar el billete original en perfecto estado, ya que constituye el único documento válido para reclamar el premio.

Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en los puntos autorizados, mientras que los de mayor valor deben reclamarse directamente ante la Lotería de Boyacá, presentando el documento de identidad y cumpliendo los requisitos establecidos por la entidad.

Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones tributarias previstas en la legislación colombiana y deben reclamarse dentro del plazo legal establecido.