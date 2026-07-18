Resultados de Dorado Tarde del 18 de julio de 2026: número ganador y quinta balota del último sorteo

El Dorado Tarde realiza este sábado 18 de julio de 2026 una nueva jornada de su tradicional sorteo, una modalidad de chance que se desarrolla de lunes a sábado en Colombia. Como ocurre en cada edición, la extracción se lleva a cabo bajo los procedimientos establecidos por el operador y, una vez finaliza, se publican los resultados oficiales para que quienes registraron una jugada puedan verificar si su combinación coincide con la ganadora.

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La transmisión del sorteo se realiza en el horario habitual de la tarde y, tras concluir el proceso, el número ganador y la quinta balota quedan disponibles a través de los canales autorizados.



Resultados de Dorado Tarde del 18 de julio de 2026

Luego de finalizar la extracción de este sábado, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: (por definir)

(por definir) Quinta balota: (por definir)

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante revisar cuidadosamente que las cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación oficial publicada para esta jornada. En las modalidades que incluyen la quinta balota, este dato también debe verificarse conforme a las condiciones del juego.

¿Cómo funciona Dorado Tarde?

Dorado Tarde hace parte del sistema de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona puede elegir una combinación de una, dos, tres o cuatro cifras y registrar la jugada en un punto de venta autorizado, donde se expide el comprobante correspondiente.



El objetivo consiste en acertar la combinación que resulta favorecida durante el sorteo oficial. Dependiendo de la modalidad elegida, el plan de premios contempla reconocimientos para quienes coincidan con cuatro cifras, tres cifras, dos cifras o una cifra del resultado.



El valor de la apuesta es definido por cada participante, de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador para esta modalidad.

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Horario y frecuencia del sorteo

Dorado Tarde realiza sus sorteos de lunes a sábado, lo que permite conocer una nueva combinación ganadora durante seis días a la semana.

La extracción suele efectuarse alrededor de las 3:30 de la tarde y los resultados oficiales son divulgados una vez concluye el procedimiento. La información puede consultarse posteriormente a través de los canales autorizados por el operador.

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Plan de premios

El esquema de premiación depende de la modalidad seleccionada al momento de registrar la apuesta y del nivel de acierto obtenido durante el sorteo.

Entre las principales categorías se encuentran:



Cuatro cifras directo: paga hasta 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras directo.

Dos cifras.

Una cifra.

El valor definitivo del premio se calcula según la modalidad elegida y el monto registrado en el comprobante.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada resulta favorecida, será indispensable conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de cobro.

Antes de acudir a un punto autorizado, se recomienda verificar que el resultado corresponda exactamente a la fecha del sorteo y confirmar que las cifras coincidan con las publicadas por el operador. Generalmente, para reclamar un premio será necesario presentar el comprobante original y un documento de identidad vigente. En los premios de mayor cuantía podrán solicitarse requisitos adicionales conforme a los procedimientos establecidos.

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Las autoridades también aconsejan evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería, con el fin de proteger la información del documento y reducir el riesgo de posibles fraudes. Asimismo, recuerdan la importancia de consultar siempre los resultados mediante los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el reconocimiento de un premio.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co