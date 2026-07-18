Resultados Lotería del Cauca último sorteo hoy sábado, 18 de julio de 2026: números ganadores

El sorteo de la Lotería del Cauca vuelve a realizarse este sábado 18 de julio de 2026, una de las citas tradicionales de los juegos de azar en Colombia. Miles de apostadores en diferentes regiones del país están atentos a la publicación de los resultados oficiales para verificar si su billete coincide con el premio mayor o con alguno de los secos y aproximaciones que hacen parte del plan de premios.

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Números ganadores Lotería del Cauca 18 de julio de 2026

De acuerdo con la programación oficial, el sorteo de este sábado 18 de julio se realizará en horas de la noche. Una vez concluya la transmisión y la entidad valide la información oficial, este espacio se actualizará con los resultados.

Número ganador: Por definir

Serie: Por definir



La Lotería del Cauca mantiene una amplia base de seguidores gracias a su sorteo semanal y a un plan de premios que incluye un premio mayor millonario, además de secos y aproximaciones que aumentan las posibilidades de ganar.



¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?

Para participar, el jugador debe adquirir un billete físico o virtual que contiene un número de cuatro cifras y una serie. Los billetes pueden comprarse a través de loteros autorizados, distribuidores oficiales o plataformas habilitadas.

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Una vez finaliza el sorteo, basta con comparar el número y la serie del billete con los resultados oficiales para verificar si obtuvo alguno de los premios establecidos.

¿Cuánto cuesta la Lotería del Cauca?

El billete completo suele tener un valor cercano a los $16.000, aunque también es posible adquirir fracciones, lo que permite participar con una inversión menor. En caso de resultar ganador, el premio se paga de manera proporcional a la fracción adquirida.

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¿Qué día juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca realiza su sorteo todos los sábados en la noche, generalmente entre las 9:40 p. m. y las 10:30 p. m., según la programación oficial.

¿De cuánto es el premio de la Lotería del Cauca?

El sorteo ofrece un premio mayor millonario, además de un amplio plan de premios conformado por secos y aproximaciones, lo que incrementa las oportunidades de obtener un incentivo económico incluso sin acertar el premio principal.

¿Qué hacer si se gana la Lotería del Cauca?

Si su billete resulta ganador, conserve el documento en perfecto estado, ya que es el único soporte válido para reclamar el premio.

Los premios de menor valor pueden cobrarse en puntos autorizados y redes de giros habilitadas. En el caso de premios mayores, el trámite debe realizarse directamente ante la Lotería del Cauca, presentando el billete original, el documento de identidad y cumpliendo los requisitos establecidos por la entidad.

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Recuerde que los premios están sujetos a las retenciones previstas por la legislación colombiana y que existe un plazo de un año para efectuar el cobro.