Resultados Super Astro Luna, último sorteo hoy sábado 18 de julio de 2026: números ganadores

Este sábado 18 de julio de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más populares de Colombia. Miles de apostadores están atentos a conocer la combinación ganadora de cuatro cifras y el signo zodiacal que definirá a los ganadores de esta jornada.

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Resultados Super Astro Luna, último sorteo de hoy sábado 18 de julio de 2026

El sorteo se realiza habitualmente sobre las 10:50 p. m.. Una vez finalice la extracción y el operador valide la información oficial, este espacio se actualizará con los resultados.

Número ganador: Por definir Signo zodiacal: Por definir



¿Cómo funciona Super Astro Luna?

Super Astro Luna combina un número de cuatro cifras (0000 al 9999) con uno de los 12 signos del zodiaco. Para participar, el jugador debe elegir ambas opciones y registrar su apuesta en un punto autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



El plan de premios contempla diferentes modalidades de acierto, por lo que es posible obtener ganancias acertando las cuatro cifras y el signo, o mediante otras combinaciones establecidas en el reglamento del juego.

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¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

El valor de la apuesta es flexible. Generalmente, los jugadores pueden participar desde $500, mientras que el monto máximo permitido por apuesta depende de las condiciones establecidas por el operador.

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El premio será proporcional al valor apostado y a la modalidad de juego seleccionada.

¿Cuándo juega Super Astro Luna?

Super Astro Luna realiza sus sorteos de lunes a sábado en horario nocturno, generalmente alrededor de las 10:50 p. m.. Tras la validación oficial, los resultados se publican en los canales autorizados para que los apostadores puedan verificar sus jugadas.

¿Cómo reclamar un premio?

Si su apuesta resulta ganadora, conserve el tiquete original en perfecto estado, ya que es el único documento válido para reclamar el premio.

Para efectuar el cobro deberá presentar el comprobante y su documento de identidad en los puntos autorizados o, si se trata de premios de mayor cuantía, realizar el trámite directamente ante el operador. Tenga en cuenta que los premios están sujetos a las retenciones tributarias previstas por la legislación colombiana y que existe un plazo de un año para reclamarlos.