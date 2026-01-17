Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto hoy, sábado 17 de enero de 2026: números ganadores

Las principales loterías del país realizan este sábado 17 de enero de 2026 sus sorteos habituales, poniendo en juego premios multimillonarios que mantienen la expectativa de miles de apostadores en Colombia. La Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y los juegos Baloto y Revancha concentran la atención de quienes esperan conocer los resultados oficiales de la jornada.



Como es costumbre cada fin de semana, estos juegos de azar realizan sus sorteos con transmisión a través de canales oficiales de televisión y plataformas digitales, donde los jugadores pueden verificar en tiempo real los números ganadores.



Resultados de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá lleva a cabo este sábado su sorteo, uno de los más seguidos del país, con un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Desde Tunja, el sorteo se transmite por Canal Trece y los canales digitales oficiales de la entidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Resultados oficiales:



Número ganador: 8227

Serie: 134

Además del premio mayor, el plan de premios incluye varios incentivos secundarios que amplían las posibilidades de ganar.

Premios destacados de la semana:



Premio Fortuna: $1.000 millones

Premio Alegría: $400 millones

Premio Ilusión: $300 millones

Premio Esperanza: $100 millones

Premio Berraquera: $50 millones

Premio Optimismo: $20 millones

Premio Valentía: $10 millones

Resultados de la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca realiza su sorteo semanal desde Popayán, con un premio mayor de 8.000 millones de pesos, consolidándose como una de las loterías más atractivas del país. La transmisión se sigue EN VIVO por Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales oficiales.



Resultados oficiales:



Número ganador: 9604

Serie: 293

El plan de premios contempla, además del incentivo principal, una amplia distribución de premios secos y aproximaciones.



Premios adicionales de la Lotería del Cauca:



Premio seco: $300.000.000

Segundo premio seco: $200.000.000

Tercer premio seco: $100.000.000

Cuarto premio seco: $100.000.000

Quinto premio seco: $50.000.000

Sexto premio seco: $50.000.000

Séptimo premio seco: $50.000.000

29 premios secos del 8 al 36: $10.000.000 cada uno

Resultados de Baloto y Revancha

Baloto y Revancha realizan un nuevo sorteo este sábado en la noche, consolidándose como los juegos acumulados más seguidos del país. La transmisión se lleva a cabo alrededor de las 11:00 p.m. por los canales oficiales del juego.

Publicidad

Resultados oficiales:

Baloto



Números ganadores: 03 - 07 - 15 - 42 - 18

Superbalota: 15

Revancha



Números ganadores: 39 - 13 - 26 - 32 - 34

Superbalota: 15

¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

Para participar en Baloto, el jugador selecciona cinco números entre el 1 y el 43 y una Superbalota entre el 1 y el 16. Revancha funciona como una modalidad adicional que se activa con el mismo tiquete, con un sorteo y acumulado independientes.



Recomendaciones para reclamar los premios

Las entidades recuerdan que los premios solo pueden reclamarse presentando el billete o tiquete original y verificando previamente los resultados en canales oficiales.



Premios menores: pueden cobrarse en puntos autorizados.

Premios mayores: deben reclamarse directamente ante la entidad administradora correspondiente.

Todos los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes y cuentan con un plazo máximo para su reclamación.

Con estos sorteos, las principales loterías del país mantienen viva la expectativa de miles de colombianos que cada sábado confían en la suerte.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co