Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto hoy, sábado 24 de enero de 2026: números ganadores

Las principales loterías del país, Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca y Baloto con Revancha, realizan este sábado 24 de enero de 2026 sus sorteos habituales, poniendo en juego premios multimillonarios que mantienen la expectativa de miles de apostadores en Colombia. Los resultados pueden seguirse en tiempo real a través de los canales oficiales de televisión y plataformas digitales de cada entidad.



Resultados de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá lleva a cabo su sorteo semanal desde Tunja, con un premio mayor de $15.000 millones. La transmisión se realiza por Canal Trece y las plataformas digitales oficiales de la entidad, lo que permite a los apostadores conocer los números ganadores de inmediato.

Número ganador: 0395

0395 Serie: 111

El plan de premios incluye además varios incentivos secundarios que amplían las posibilidades de ganar. Entre los premios destacados se encuentran:



Premio Fortuna: $1.000 millones

Premio Alegría: $400 millones

Premio Ilusión: $300 millones

Premio Esperanza: $100 millones

Premio Berraquera: $50 millones

Premio Optimismo: $20 millones

Premio Valentía: $10 millones

Resultados de la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca realiza su sorteo semanal desde Popayán, con un premio mayor de $8.000 millones, consolidándose como una de las loterías más atractivas del país. La transmisión se sigue EN VIVO por Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales oficiales.



Número ganador: 8951

8951 Serie: 108

El plan de premios contempla, además del premio principal, una amplia distribución de premios secos y aproximaciones:



Premio seco: $300.000.000

Segundo premio seco: $200.000.000

Tercer premio seco: $100.000.000

Cuarto premio seco: $100.000.000

Quinto premio seco: $50.000.000

Sexto premio seco: $50.000.000

Séptimo premio seco: $50.000.000

29 premios secos del 8 al 36: $10.000.000 cada uno

Resultados de Baloto y Revancha

Baloto y Revancha realizan un nuevo sorteo esta noche, consolidándose como los juegos acumulados más seguidos del país. La transmisión se lleva a cabo alrededor de las 11:00 p.m. por los canales oficiales.

Baloto con un acumulado de $18.400



Números ganadores: 29 - 07 - 21 - 11 - 32

29 - 07 - 21 - 11 - 32 Superbalota: 16

Revancha con un acumulado de $13.700



Números ganadores: 17 - 30 - 21 - 34 - 24

17 - 30 - 21 - 34 - 24 Superbalota: 03

Para participar en Baloto, el jugador selecciona cinco números entre el 1 y el 43 y una Superbalota entre el 1 y el 16. La modalidad Revancha se activa automáticamente con el mismo tiquete, pero tiene un costo y acumulado independientes.



Recomendaciones para reclamar premios

Las entidades recuerdan que los premios solo pueden cobrarse presentando el billete o tiquete original y verificando previamente los resultados en los canales oficiales.



Premios menores: pueden cobrarse en puntos autorizados.

pueden cobrarse en puntos autorizados. Premios mayores: deben reclamarse directamente ante la entidad administradora correspondiente.

Todos los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes y cuentan con un plazo máximo para su reclamación.



Con estos sorteos de este sábado 24 de enero de 2026, las principales loterías del país mantienen viva la expectativa de miles de colombianos que cada fin de semana confían en la suerte.



