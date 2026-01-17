Resultados Lotería de Boyacá, sábado 17 de enero de 2026: números ganadores

La Lotería de Boyacá realiza este sábado 17 de enero su sorteo ordinario semanal y concentra la atención de miles de jugadores en todo el país que siguen atentos a los resultados oficiales para conocer si la suerte tocó su puerta. El tradicional juego de azar mantiene su cita habitual y presenta en esta ocasión el billete de la semana, que incluye incentivos adicionales para los apostadores.



En este sorteo, la Lotería de Boyacá pone en juego un premio mayor de 15.000 millones de pesos, una de las bolsas más atractivas del mercado nacional. La transmisión del sorteo se realiza en la noche de este sábado y puede seguirse EN VIVO a través del Canal Trece y de las plataformas digitales oficiales de la Lotería de Boyacá, como Facebook Live y YouTube.

Además del premio principal, el sorteo incluye el Billete de la Semana, que cuenta con un bono de vacaciones como incentivo adicional:



$10 millones si el ganador compró el billete completo

si el ganador compró el billete completo $5 millones por fracción

El valor del billete para este sorteo es de 20.000 pesos, mientras que la fracción tiene un costo de 5.000 pesos, lo que amplía las posibilidades de participación para los jugadores.



Resultados EN VIVO Lotería de Boyacá, sábado 17 de enero de 2026

Número ganador: 8227

Serie: 134

Ganador del lanzamiento adicional: 727-077

Los números oficiales se confirman una vez finalice la transmisión del sorteo y son publicados por los canales autorizados de la Lotería de Boyacá. Se recomienda a los jugadores verificar siempre la información en fuentes oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



Premios de la Lotería de Boyacá

El sorteo de este sábado mantiene la estructura tradicional de premios, entre los que se destacan:



Premio Fortuna: $1.000.000.000

Premio Alegría: $400.000.000

Premio Ilusión: $300.000.000

Premio Esperanza: $100.000.000

Premio Berraquera: $50.000.000

Premio Optimismo: $20.000.000

Premio Valentía: $10.000.000

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

Los ganadores deben conservar el billete original en buen estado y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales.



Premios menores: pueden cobrarse en puntos autorizados o canjearse por un billete para el próximo sorteo.

pueden cobrarse en puntos autorizados o canjearse por un billete para el próximo sorteo. Premios secos entre $2 millones y $6 millones: el ganador debe diligenciar el formato oficial, presentar copia de la cédula, RUT y registrar su huella.

Premios superiores a $10 millones: se reclaman exclusivamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la Calle 19 N.° 9-35, piso 3, en Tunja.

Con este nuevo sorteo semanal, la Lotería de Boyacá reafirma su tradición y mantiene viva la expectativa de miles de colombianos que cada sábado confían en la suerte.

