Resultados Lotería de Boyacá, sábado 24 de enero de 2026: números ganadores

La Lotería de Boyacá realiza este sábado 24 de enero de 2026 su sorteo semanal y concentra la atención de miles de jugadores en todo el país, quienes siguen de cerca los resultados oficiales con la expectativa de conocer si la suerte acompaña su billete. Este tradicional juego de azar mantiene su cita habitual de los sábados y continúa siendo uno de los más representativos del mercado nacional.



Durante la jornada de hoy, el sorteo se desarrolla bajo los lineamientos establecidos por la entidad y es transmitido en la noche de este sábado. Los jugadores pueden seguir la emisión EN VIVO a través del Canal Trece y de las plataformas digitales oficiales de la Lotería de Boyacá, como Facebook Live y YouTube, lo que garantiza transparencia y acceso oportuno a la información.

Como ya es costumbre, en esta edición, la Lotería de Boyacá pone en juego un premio mayor de 15.000 millones de pesos, una de las bolsas más atractivas del país y uno de los principales motivos por los que miles de colombianos participan semana tras semana en este sorteo.



Resultados EN VIVO de la Lotería de Boyacá, sábado 24 de enero de 2026

Una vez finalizada la transmisión oficial del sorteo, se confirman los números ganadores correspondientes a la edición de hoy:



Número ganador: 0395

0395 Serie: 111

Los resultados oficiales son publicados por los canales autorizados de la Lotería de Boyacá y son los únicos válidos para efectos de verificación y cobro de premios. Se recomienda a los jugadores confirmar siempre la información en fuentes oficiales antes de iniciar cualquier trámite.



Premios adicionales de la Lotería de Boyacá

El sorteo de este sábado mantiene la estructura tradicional de premios que caracteriza a la Lotería de Boyacá. Además del premio mayor, se destacan los siguientes premios secos:



Premio Fortuna: $1.000.000.000

Premio Alegría: $400.000.000

Premio Ilusión: $300.000.000

Premio Esperanza: $100.000.000

Premio Berraquera: $50.000.000

Premio Optimismo: $20.000.000

Premio Valentía: $10.000.000

Esta estructura permite múltiples posibilidades de ganancia y refuerza el atractivo del sorteo entre los apostadores.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

Para reclamar un premio, los ganadores deben conservar el billete original en buen estado y verificar que tanto el número como la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales.



Premios menores : pueden cobrarse en puntos autorizados o canjearse por un billete para el próximo sorteo.

: pueden cobrarse en puntos autorizados o canjearse por un billete para el próximo sorteo. Premios secos entre $2 millones y $6 millones : el ganador debe diligenciar el formato oficial, presentar copia de la cédula, RUT y registrar su huella.

: el ganador debe diligenciar el formato oficial, presentar copia de la cédula, RUT y registrar su huella. Premios superiores a $10 millones: se reclaman exclusivamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la Calle 19 N.° 9-35, piso 3, en Tunja.

Con este nuevo sorteo semanal, la Lotería de Boyacá reafirma su tradición y mantiene viva la expectativa de miles de colombianos que cada sábado confían en la suerte y siguen atentos a los resultados oficiales.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co