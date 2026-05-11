Resultados Lotería de Cundinamarca hoy, lunes 11 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería de Cundinamarca realiza este lunes 11 de mayo de 2026 un nuevo sorteo que mantiene la expectativa entre miles de apostadores en distintas regiones del país. Con un premio mayor de 10.000 millones y varios premios secos, los jugadores siguen atentos la transmisión oficial para conocer los resultados de esta jornada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sorteo se realiza bajo medidas de seguridad y supervisión que buscan garantizar la transparencia durante todo el proceso. Como es habitual, los resultados oficiales se conocen luego de la transmisión autorizada en televisión y plataformas digitales oficiales.



Resultados Lotería de Cundinamarca hoy, 11 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial, estos serán los números ganadores correspondientes a esta jornada:



Número ganador: 2580

2580 Serie: 196

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



¿Cómo jugar la Lotería de Cundinamarca?

La mecánica de este juego consiste en adquirir un billete o fracción que contiene un número de cuatro cifras y una serie. Para obtener el premio mayor es necesario acertar exactamente ambas combinaciones.

Los participantes pueden comprar el billete completo o adquirir únicamente una fracción, dependiendo del valor que deseen invertir. Esta modalidad permite que más personas puedan participar en cada sorteo semanal.



Además del premio principal, la lotería incluye diferentes premios secos, aproximaciones y reintegros, lo que amplía las posibilidades de obtener algún incentivo económico.



Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca cuenta con una estructura de premios que incluye diferentes categorías para los jugadores.



Entre los incentivos más reconocidos se encuentran:

Publicidad

Un premio mayor de $10.000 millones de pesos

Una balsa millonaria de $500 millones

Un tunjo de oro de $300 millones

Una guaca secreta de $100 millones

Tesoros adicionales de $50, $20 y $10 millones de pesos

Estas modalidades permiten que los participantes tengan más oportunidades de ganar incluso si no aciertan completamente el número y la serie principal.



¿Cuándo juega la Lotería de Cundinamarca?

El sorteo de la Lotería de Cundinamarca se realiza todos los lunes en horario nocturno. En caso de que el lunes coincida con un día festivo, la programación puede trasladarse al martes siguiente.

La transmisión oficial suele realizarse entre las 10:30 y las 11:15 de la noche, dependiendo de la programación autorizada para cada jornada.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en buen estado y sin alteraciones, ya que este documento será solicitado para cualquier proceso de reclamación.

Publicidad

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos de mayor valor deben gestionarse directamente ante la entidad operadora de la lotería.

Asimismo, los premios están sujetos a retenciones y descuentos establecidos por la legislación colombiana para juegos de suerte y azar.

Con un nuevo sorteo en desarrollo, la Lotería de Cundinamarca continúa siendo uno de los juegos tradicionales más seguidos por los colombianos, quienes cada semana participan con la expectativa de que la suerte juegue a su favor.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co