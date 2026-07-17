“Si el tigre ruge contra nuestro partido, como abejitas laboriosas a defendernos”: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe habló con Noticias Caracol sobre la tensión que hay alrededor de la elección del presidente del Senado luego de que se instale el nuevo Congreso, el próximo 20 de julio. Según él, el Centro Democrático “merece” que escojan a Honorio Henríquez “no solo por ser el partido de oposición que más votos sacó, sino porque ha sido un partido coherente”. (Lea también: ¿Quiénes serán los presidentes de Senado y Cámara en nueva legislatura? Así va puja entre partidos)

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El también exsenador aseguró que “Honorio es un hombre con toda la honorabilidad” y “ha sido firme, claro, leal en la oposición a la reforma del gobierno del presidente (Gustavo) Petro”. Sin embargo, le envió un mensaje al mandatario saliente: “Pueden decirle al presidente Petro, si Honorio es presidente del Senado, como integrante de un partido de gobierno, le dará todo el apoyo al gobierno. (…) A la oposición se le darán todas las garantías, presidente Petro, no necesita reunirse conmigo”, reiterando que “el presidente Petro tendrá de una presidencia de Honorio Henríquez y de toda nuestra bancada, todas las garantías porque nosotros no perseguimos seres humanos, nosotros perseguimos únicamente el cumplimiento de la ley”.

Por otro lado, comentó que “la senadora Martha Peralta convocó una reunión de compromisarios del Pacto Histórico con el doctor (Alfredo) Deluque, después aparece una foto del doctor Deluque con el sector petrista del Partido Verde. Y el senador conservador David Barguil, dirigente que ayudó a recoger las firmas del presidente De la Espriella, les dijo a nuestros compromisarios que ya tenían una coalición aliada con el Partido Verde, lo que indicaba que nosotros quedaríamos fuera de la mesa directiva. Sobre la posibilidad de que el Pacto Histórico, Alianza Verde voten por el doctor Honorio Henríquez lo siguiente: si Honorio es presidente va a defender la tarea del gobierno De la Espriella de proyectos, les va a dar todas las garantías a todas las bancadas”. (Lea también: Secretarías del Congreso responden a solicitud de De la Espriella sobre cambiar lugar de posesión)



¿Qué le dijo a De la Espriella?

Uribe contó que había sostenido una conversación con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, al que le pidió que dejara “que Honorio Henríquez pueda presidir el Senado, lo hará bien, le ayudará a su gobierno. Me dijo que tenía un compromiso personal con el doctor Deluque. Presidente, aplácele esa promesa. Usted dijo que no iba a intervenir en el Congreso, déjenos que él sea presidente. Además, están creando un partido y en su entorno hay mucha gente que quiere acabar con el Centro Democrático y a mí me toca defender este partido”.



“Daniel Briceño me decía ayer que por qué van a elegir presidente de la Cámara a Nicolás Barguín, que pasó estos cuatro años apoyando al presidente Petro y ahora se va, del día a la noche, a apoyar al presidente De la Espriella. Lo mismo con el doctor Deluque. Es mejor una gente sincera como la nuestra que los que viven saltando de un lado para otro. Todo lo que sea para apoyar al presidente De la Espriella, lo haremos, también nuestras iniciativas”, explicó el exmandatario.



Sin embargo, señaló que De la Espriella “no fue amable. Él no aceptó, la única opción que nos dio fue esa. A mí sí me preocupa porque él había dicho que no iban a crear partido, ahora lo van a crear. Me dijo que era un movimiento popular. Popular ha sido el nuestro y a mí me toca defender este partido”. Y sostuvo: “Colombianos, jamás les hemos fallado en la búsqueda de la seguridad, jamás le hemos fallado al estímulo del emprendimiento privado”.

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Uribe afirmó que “no le hice ningún reclamo” a De la Espriella, solo “le expresé el temor de la creación de ese partido” porque “quieren acabar con el Centro Democrático, aquí no importo yo. Lo que importa es un partido de gente joven, un gran defensor de todas las zonas de la seguridad, del emprendimiento privado, la cohesión social”.

Por eso, reconoció que “tengo dividida mi mente frente al tigre. Primero, respeto personal; yo lo aprecio, se me acercó mucho desde el 2017, él nos derrotó con nuestras tesis, decía que era más uribista que doña Lina, a sus padres los aprecio. Segundo, todo el apoyo a las iniciativas que correspondan para cumplir el programa de gobierno. Tercero, si el tigre ruge contra nuestro partido, como abejitas laboriosas a defendernos”.

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