Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo, lunes 15 de diciembre de 2025: números ganadores

La Lotería de Cundinamarca llevará a cabo un nuevo sorteo este lunes 15 de diciembre, ofreciendo un premio principal de 6.000 millones de pesos, además de múltiples premios secundarios. El evento comenzará a las 10:25 p. m. y podrá seguirse en vivo a través del Canal Uno, así como por las transmisiones oficiales en Facebook y YouTube. Este sorteo coincidirá con los tradicionales juegos de los lunes en Colombia, como la Lotería del Tolima, Baloto y Revancha.

Los billetes están disponibles tanto en formato físico como digital. Los interesados pueden adquirirlos en puntos autorizados o mediante la plataforma oficial, que enlaza con servicios como Paga Todo Virtual, LotiColombia y Lottired. Para participar en línea, es necesario registrarse, seleccionar la modalidad de juego, escoger número y fracción, realizar el pago de manera digital y recibir un comprobante electrónico que garantiza la participación en el sorteo.



Resultados Lotería de Cundinamarca lunes 15 de diciembre de 2025

En el sorteo más reciente, correspondiente al lunes 15 de diciembre de 2025, se jugó el premio mayor de 6.000 millones de pesos. Es importante consultar las fuentes oficiales como el sitio web de la Lotería de Cundinamarca o medios aliados para verificar los resultados completos. Estos son los números ganadores:



Números ganadores : 3059

: 3059 Serie: 296

¿Qué hacer si resulta ganador de la Lotería de Cundinamarca?

En caso de ganar alguno de los premios de la Lotería de Cundinamarca, lo primero que debe tener en cuenta es que debe conservar en buen estado su billete físico o comprobante digital y verificar los números publicados oficialmente por la Lotería de Cundinamarca. Tras confirmar la coincidencia, debe dirigirse al canal oficial correspondiente para reclamar el premio, ya sea de manera presencial o a través de los medios digitales habilitados, según lo establecido en el reglamento de la entidad.



Plan de premios Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, la Lotería de Cundinamarca distribuye múltiples premios secundarios conocidos como secos. En esta edición, el plan de premios incluyó:



Un premio seco de 100 millones de pesos

Un premio de 50 millones

Cinco premios de 20 millones

Quince de 10 millones

Treinta y dos de 6 millones

¿Cómo participar en la Lotería de Cundinamarca?

Participar en la Lotería de Cundinamarca es posible tanto de manera presencial como en línea. Para quienes prefieren la modalidad digital, existen plataformas autorizadas que aseguran una compra confiable del billete. Le explicamos cómo jugar por internet:



Acceda al sitio oficial de la Lotería de Cundinamarca.

Elija una de las plataformas de venta virtual disponibles, como Paga Todo Virtual, LotiColombia o Lottired.

Cree una cuenta nueva o inicie sesión si ya posee un registro.

Dentro del portal, ubique la sección de juegos de lotería y seleccione la Lotería de Cundinamarca.

Determine la modalidad de juego que desea: automática o manual.

Indique cuántas fracciones del billete quiere adquirir.

Confirme el número seleccionado.

Realice el pago mediante el sistema electrónico (PSE).

Al finalizar, recibirá un comprobante digital que certifica la compra. Es importante guardar este comprobante, ya que será necesario para reclamar cualquier premio en caso de resultar ganador.

Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca se llevan a cabo los lunes por la noche y pueden seguirse en vivo a través de los canales oficiales y transmisiones autorizadas.

