Resultados Lotería de Cundinamarca y Tolima hoy, martes 19 de mayo de 2026: números ganadores

Miles de apostadores en distintas regiones del país siguen atentos este martes a los sorteos de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima, dos de los juegos tradicionales más reconocidos dentro de las loterías colombianas y que semanalmente generan expectativa entre quienes esperan acertar la combinación favorecida.



Debido al festivo del lunes, ambas loterías trasladan excepcionalmente su sorteo para este martes 19 de mayo, manteniendo sus horarios habituales y sus respectivos planes de premios. Como ocurre cada semana, las transmisiones oficiales se realizan bajo supervisión y controles de seguridad que buscan garantizar la transparencia del proceso.

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Resultados Lotería de Cundinamarca

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: 0000

0000 Serie: 000

La Lotería de Cundinamarca mantiene uno de los premios mayores más tradicionales del país y además entrega múltiples premios secos, aproximaciones y reintegros que amplían las posibilidades de ganar para los participantes.

Resultados Lotería del Tolima

Estos serán los resultados oficiales de la Lotería del Tolima una vez concluya el sorteo correspondiente a esta noche:



Número ganador: 2111

2111 Serie: 177

La Lotería del Tolima continúa posicionándose como una de las más consultadas por los colombianos gracias a su amplio plan de premios y a los diferentes incentivos adicionales que ofrece en cada jornada.



¿Cómo se juegan estas loterías?

Tanto la Lotería de Cundinamarca como la del Tolima funcionan bajo una mecánica tradicional. Los jugadores adquieren un billete compuesto por un número de cuatro cifras y una serie específica. Para obtener el premio mayor, es necesario acertar exactamente ambas combinaciones anunciadas durante el sorteo.



Los billetes pueden comprarse mediante loteros autorizados, distribuidores oficiales y plataformas digitales habilitadas para la venta legal de loterías en Colombia.

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Además del premio principal, ambas loterías cuentan con premios secos, aproximaciones y reintegros que permiten obtener ganancias parciales incluso sin acertar completamente la combinación principal.

Horarios de los sorteos

Las dos loterías realizan normalmente sus sorteos los lunes en horario nocturno. Sin embargo, cuando el lunes es festivo, la jornada se traslada al martes conservando el mismo horario habitual.



Lotería de Cundinamarca : alrededor de las 11:15 p.m.

: alrededor de las 11:15 p.m. Lotería del Tolima: aproximadamente a las 10:30 p.m.

Los resultados oficiales son publicados minutos después de finalizar la transmisión en canales autorizados y plataformas oficiales.

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Recomendaciones para reclamar premios

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en buen estado y sin alteraciones, ya que este será el único documento válido para reclamar cualquier premio.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor cuantía requieren trámites adicionales directamente con las entidades operadoras.

Asimismo, las autoridades recuerdan que los premios de juegos de suerte y azar están sujetos a descuentos y retenciones tributarias vigentes por concepto de ganancia ocasional.

Los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año para reclamar el dinero correspondiente. Después de ese tiempo, los recursos no cobrados son destinados al sistema de salud pública y a fondos sociales establecidos por la ley.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co