Resultados Super Astro Luna hoy, martes 19 de mayo de 2026: números ganadores

El Super Astro Luna vuelve a captar la atención de los jugadores colombianos este martes con una nueva jornada de sorteos que combina azar y astrología en una misma apuesta. Este juego de suerte y azar se mantiene entre los más populares del país gracias a su dinámica sencilla, la frecuencia diaria de sus sorteos y la posibilidad de obtener importantes premios acertando un número y un signo zodiacal.



Cada noche, miles de personas siguen la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora y revisar si su apuesta resulta favorecida. La mecánica del juego permite elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, junto con uno de los doce signos zodiacales disponibles.

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Resultados Super Astro Luna hoy, 19 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: 0000

Signo zodiacal: Por definir

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente en canales oficiales y plataformas autorizadas para evitar errores o posibles fraudes relacionados con el cobro de premios.

¿Cómo jugar Super Astro Luna?

El funcionamiento de Super Astro Luna es simple. El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y asociarlo con uno de los signos del zodiaco. Para ganar el premio mayor es necesario acertar tanto el número exacto como el signo correspondiente anunciado durante el sorteo.



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Además de la modalidad manual, el sistema también ofrece una opción automática, en la que la plataforma selecciona al azar tanto el número como el signo zodiacal. Esta alternativa es utilizada por quienes prefieren dejar la apuesta completamente en manos de la suerte.

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El valor de las apuestas puede variar dependiendo de la decisión del participante y del punto autorizado donde realice el juego.

Horarios oficiales del sorteo

Super Astro Luna se juega todos los días en Colombia y sus horarios cambian según la jornada:

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Lunes a viernes: 10:50 p.m.

Sábados: 10:42 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Los resultados oficiales se publican minutos después de finalizar la transmisión en canales autorizados y plataformas digitales oficiales.

Plan de premios del Super Astro Luna

El esquema de premios depende del nivel de coincidencia entre el número y el signo zodiacal escogidos por el jugador.

Entre las categorías más importantes se encuentran:



4 cifras y signo zodiacal: hasta 42.000 veces lo apostado.

3 cifras y signo zodiacal: hasta 1.000 veces lo jugado.

2 cifras y signo zodiacal: hasta 100 veces la apuesta.

Gracias a este sistema, los participantes tienen distintas oportunidades de ganar incluso con coincidencias parciales.

Recomendaciones para reclamar premios

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones, ya que será el único documento válido para realizar cualquier reclamación.

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Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos superiores requieren validaciones adicionales y trámites directamente con los operadores oficiales.

Asimismo, las autoridades recuerdan que los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a descuentos y retenciones por concepto de ganancia ocasional. Además, los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año para reclamar el dinero correspondiente.

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Con una nueva jornada en desarrollo, Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más reconocidos del país, manteniendo viva cada noche la expectativa de miles de colombianos que esperan acertar la combinación ganadora.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co