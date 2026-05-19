El último canto de Totó La Momposina: así fue la presentación final de la legendaria cantautora

Colombia despide a una de sus voces más emblemáticas: Totó La Momposina murió a los 85 años en México, dejando un legado que nunca dejará de sonar. Es imposible no pensar en aquel día de 2022 en el Festival Cordillera de Bogotá, cuando nos regaló su último concierto lleno de alegría y tradición antes de alejarse de las tarimas por temas de salud. Lo que entonces fue una despedida de los escenarios se convierte hoy en el recuerdo eterno de la maestra que le enseñó al mundo entero a cantar nuestra propia tierra.



Así fue el último concierto de Totó La Momposina

Con un espectáculo emotivo y la interpretación de los grandes éxitos que la hicieron un referente de la música folclórica colombiana, Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, le dijo adiós a los escenarios tras seis décadas de carrera artística.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sábado 25 de septiembre de 2022, los asistentes al primer día del Festival Cordillera en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, tuvieron el privilegio de oír por última vez a la cantadora de 82 años quien junto a su familia y su equipo de trabajo anunció en días pasados que había llegado el momento de retirarse de los espectáculos.

La despedida de la embajadora de la música ancestral colombiana comenzó con un público que pedía a gritos las canciones con las que recorrió el mundo y que no ocultó su emoción cuando la artista apareció en escena vestida con un traje amarillo floral y un turbante rojo. En tarima estuvo acompañada de su agrupación, además de su nieta Talita Oyaga.



La presentación se convirtió en un sentido homenaje a la larga trayectoria de Totó la Momposina cuando en el escenario Cotopaxi estuvieron presentes varias invitadas especiales. Los himnos ‘Yo me llamo cumbia’ y ‘El pescador’ fueron cantados por Adriana Lucía; por su parte ‘La sombra negra’ fue interpretada por Nidia Góngora, una de las artistas más destacadas del Pacífico Colombiano y finalmente, Mónica Giraldo hizo lo propio con ‘Así lo canto yo’.



Asimismo, la maestra brilló por su alegría y con su característica voz logró contagiar a un público capitalino que gozó con los sonidos del Caribe colombiano. Una fiesta al ritmo del retumbe de los tambores con sabor a legado y la exaltación de una vida dedicada a la tradición. Los asistentes a este último show vibraron, cantaron, bailaron y lloraron, además de aceptar la invitación a preservar el folclor y extenderlo a las generaciones más jóvenes.



Texto publicado originalmente en Caracol Televisión.

Publicidad

¿De qué murió Totó La Momposina?

La maestra Totó La Momposina falleció a los 85 años en México, según confirmaron su familia, su mánager y el el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Aunque no se revelaron detalles médicos específicos, su deceso se produjo tras enfrentar diversas afecciones de salud que la habían mantenido alejada de la vida pública. Con su partida, Colombia pierde a la divulgadora por excelencia de la música ancestral del Caribe, quien dedicó más de seis décadas a llevar los ritmos de su tierra a cada rincón del mundo.

Desde la década de 1970 recorrió decenas de países interpretando cumbias, porros, mapalés y bullerengues, convirtiéndose en la divulgadora por excelencia de la música folclórica del Caribe colombiano. Se confirmó que el próximo 27 de mayo se hará un homenaje a la cantautora en el Capitolio Nacional. "A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra. A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país", escribió el Ministerio de la Culturas.

Publicidad

JOHANNA ANDREA JAIME MOLINA

NOTICIAS CARACOL