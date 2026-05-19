Resultados Lotería del Tolima hoy, martes 19 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería del Tolima realiza este martes festivo 19 de mayo de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los juegos de azar más reconocidos y seguidos en Colombia. Miles de apostadores permanecen atentos durante la jornada nocturna con la expectativa de conocer la combinación ganadora del premio mayor y los diferentes incentivos incluidos dentro del plan de premios oficial.



Cada semana, este sorteo concentra la atención de jugadores en distintas regiones del país gracias a su trayectoria, su estructura de premios y las múltiples posibilidades de ganar mediante aproximaciones, series y coincidencias parciales.

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Resultados de la Lotería del Tolima hoy, 19 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: 2111

2111 Serie: 177

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente mediante plataformas oficiales y distribuidores autorizados para evitar errores o información falsa relacionada con los premios.

Plan de premios de la Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima mantiene uno de los planes de premios más amplios entre las loterías tradicionales del país. Actualmente, el esquema supera los $13.000 millones en premios distribuidos en diferentes categorías.



Entre los incentivos principales se encuentran:



Premio Mayor: $3.500 millones.

Casa para siempre: 1 premio de $270 millones.

Cero kilómetros: 1 premio de $240 millones.

Dulima Dorada: 2 premios de $150 millones cada uno.

El Top de la Suerte: 3 premios de $60 millones.

El Travieso del Tolima: 280 premios aproximados de $1.084.337 sin serie.

Además, el sorteo contempla aproximaciones con serie y sin serie, categorías que permiten entregar premios por coincidencias parciales en cifras iniciales, finales y números relacionados con el premio mayor.



Aproximaciones y premios adicionales

Dentro del plan de premios también se incluyen las aproximaciones con serie, donde se destaca el incentivo denominado “Mayor invertido en orden”, que entrega hasta $384 millones, además de pagos por cifras iniciales y finales del número ganador.

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Por otra parte, las aproximaciones sin serie incluyen premios por “Mayor en orden”, combinaciones y últimas cifras. Los valores de estos pagos pueden oscilar entre $14.457 y $2,5 millones, dependiendo del nivel de coincidencia registrado en el billete.

Gracias a esta estructura, los jugadores cuentan con múltiples opciones de obtener algún tipo de ganancia incluso si no aciertan exactamente el número y la serie del premio principal.

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¿Cómo jugar la Lotería del Tolima?

Para participar, los jugadores deben adquirir un billete autorizado compuesto por un número de cuatro cifras y una serie específica.

Los billetes pueden comprarse mediante loteros tradicionales, distribuidores autorizados y plataformas digitales habilitadas.



Valor del billete completo: $12.000.

Valor de la fracción: $4.000.

Número de fracciones: 3 por billete.

El sorteo se transmite semanalmente en canales oficiales y plataformas digitales, permitiendo a los participantes seguir en tiempo real el desarrollo de la jornada.

Recomendaciones para reclamar premios

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que será el único documento válido para reclamar cualquier premio.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren trámites adicionales directamente ante la entidad organizadora.

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Asimismo, las autoridades recuerdan que las ganancias obtenidas en juegos de suerte y azar en Colombia están sujetas a retenciones tributarias y descuentos por concepto de ganancia ocasional.

Horario del sorteo

La Lotería del Tolima realiza su sorteo semanal en horario nocturno. los días lunes, pero cuando son días festivos se realiza el día siguiente

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Hora del sorteo: 10:30 p.m.

Una vez concluya la transmisión oficial, los resultados son publicados en canales digitales y plataformas autorizadas para consulta de los jugadores.

Con esta nueva jornada festiva, la Lotería del Tolima continúa consolidándose como una de las loterías más tradicionales y reconocidas del país, manteniendo viva cada semana la expectativa de miles de colombianos que esperan acertar la combinación ganadora.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co