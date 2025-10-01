En vivo
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 1 de octubre: números ganadores

Resultados Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 1 de octubre: números ganadores

El premio principal de la Lotería de Manizales asciende a $2.600 millones. Verifique en este enlace EN VIVO si su número es el ganador y consulte también los premios secos y de aproximación.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 1 de oct, 2025
Resultados de la Lotería de Manizales
Lotería de Manizales/ Getty Images

