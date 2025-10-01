Resultados Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 1 de octubre: números ganadores

La Lotería de Manizales llevará a cabo su sorteo correspondiente a este miércoles 1 de octubre de 2025, una fecha que marca un nuevo capítulo en la historia de este tradicional juego de azar. El evento, programado para la noche, volverá a reunir a miles de apostadores en todo el país que mantienen la ilusión de llevarse alguno de los premios en juego.

En esta ocasión se pondrá en disputa un premio mayor que asciende a 2.600 millones de pesos, cifra que mantiene a este sorteo entre los más atractivos dentro del calendario de loterías en Colombia. Además de este incentivo principal, la jornada se verá complementada con la entrega de múltiples premios secos y de aproximación, ampliando de manera significativa las oportunidades para los participantes.

Como ha sido costumbre en las últimas semanas, la cita está fijada para las 11:00 de la noche, hora en la que se inician oficialmente las transmisiones en vivo de la jornada, una medida que ha garantizado transparencia y confianza en los resultados.



Resultados del sorteo de la Lotería de Manizales 1 de octubre de 2025

Al igual que en cada jornada, los números ganadores del sorteo del miércoles 1 de octubre serán anunciados una vez concluya la transmisión oficial. Estos resultados estarán disponibles en los canales digitales de la entidad y en medios de comunicación aliados.



La publicación de los datos oficiales incluye no solo el número y la serie que correspondan al premio mayor, sino también las combinaciones que resulten favorecidas en las diferentes categorías de premios secos, aproximaciones y el resultado adicional del programa “Ganasiempre”.



Plan de premios vigente en Lotería de Manizales

La estructura de premios de la Lotería de Manizales se mantiene como uno de los atractivos principales para los apostadores. No se trata únicamente de un gran premio de $2.600 millones, sino de una red de incentivos adicionales que permiten que más personas puedan obtener beneficios económicos en cada sorteo.

Dentro del plan de premios se destacan:

Premios secos: categorías con montos importantes que van desde los $300 millones hasta cifras menores, pasando por $200, $100, $80, $60, $50 y $40 millones. Estos premios representan una oportunidad clave para quienes no alcanzan el mayor pero logran coincidencias relevantes en el sorteo.

categorías con montos importantes que van desde los $300 millones hasta cifras menores, pasando por $200, $100, $80, $60, $50 y $40 millones. Estos premios representan una oportunidad clave para quienes no alcanzan el mayor pero logran coincidencias relevantes en el sorteo. Premio especial: un monto adicional establecido en el plan que busca diversificar aún más las opciones de quienes compran billetes.

un monto adicional establecido en el plan que busca diversificar aún más las opciones de quienes compran billetes. Premios de aproximación: recompensas dirigidas a quienes aciertan parcial o estratégicamente algunas cifras del número ganador, como las tres primeras, tres últimas, dos primeras y última, entre otras combinaciones. Estas alternativas multiplican la cantidad de ganadores en cada jornada.

Con este modelo, la Lotería de Manizales refuerza su posición dentro del panorama nacional al ofrecer un espectro amplio de oportunidades.



¿Cómo participar en la Lotería de Manizales?

Acceder a los sorteos de la Lotería de Manizales es un proceso sencillo que está disponible para cualquier persona mayor de edad en Colombia. Los billetes pueden adquirirse en puntos físicos autorizados, como farmacias, supermercados o locales dedicados al chance.

De igual forma, en los últimos años la posibilidad de jugar por internet ha ganado fuerza, ya que plataformas digitales como Lottired permiten comprar billetes de manera segura desde cualquier lugar del país. Esta opción ha resultado especialmente atractiva para quienes prefieren evitar filas y realizar sus apuestas con comodidad desde sus dispositivos móviles o computadores.

Cada billete incluye un número de cuatro cifras —que oscila entre 0000 y 9999— junto con una serie específica. Los jugadores pueden adquirir el billete completo o fracciones del mismo, conocidas como “partes”. El valor del premio depende directamente de la cantidad de fracciones compradas: entre más partes tenga el jugador, mayor será la proporción del premio que recibirá en caso de resultar favorecido.

El procedimiento del sorteo es supervisado por autoridades competentes y se lleva a cabo bajo estrictos protocolos de transparencia. Durante la jornada, se extraen las balotas que definen tanto el número como la serie ganadora, asegurando imparcialidad en cada paso del proceso. La diversidad de premios —mayor, secos y aproximaciones— convierte a este sorteo en una opción con múltiples posibilidades de éxito. Además, la digitalización del proceso de compra y transmisión ha abierto la puerta a un mayor número de participantes en todo el territorio nacional.

